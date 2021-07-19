Çok yaşa Kaymakam abla

Diyarbakır’ın 76 bin nüfuslu ilçesi Çınar’da her şey, bir yıl önce atanan 42 yaşındaki bekar Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı ile değişti. İlçenin ilk kadın kaymakamı olan Büyüknalçacı, devlet ile halk arasında oluşan duvarı yıktı. Koruma ekibini kaldıran, trafikte eskort kullanmayan Büyüknalçacı, beldeleri, köyleri, mahalleleri, sokakları tek tek gezip vatandaşla buluştu. Sokak aralarında çocuklarla top oynayıp bisiklet süren, makam katını kadınlara ve çocuklara açan Büyüknalçacı ile ilk başta kendisine mesafeli yaklaşan Çınar halkı bütünleşti. Daha önce devlet görevlilerini görünce yol değiştiren, dışarıdan içeriye kaçan Çınarlılar, şimdi Büyüknalçacı’yı görünce önünü kesip evlerine çaya-kahveye davet ediyor.

Mahalle arasında futbol oynadığı çocukları akşamları evinde, gündüzleri ise bir saat kaymakamlıktaki makamında ağırlayan Büyüknalçacı, makam koltuğunu çocuklara bırakıyor, sinema günü belirleyip onlarla filmler izliyor. Türküler söyleyerek vakit geçirdiği çocuklarla iletişim kurmak için Kürtçe öğrenmeye de başlayan Büyüknalçacı, “Çocuklarla, buradaki vatandaşlarla iletişim kurmak için aracı kullanmak istemiyorum. Şimdi çocuklar bana Kürtçe öğretiyorlar, henüz başındayım. Hoş geldin, adın ne? Kaç yaşındasın? Nasılsın? Seni seviyorum gibi kelimeleri öğrendim. Nasip olursa yakın zamanda onlarla sohbet edecek, dertlerini dinleyip konuşacak kadar Kürtçe öğrenirim” diyor.









KIZLARIN UMUDU

İstanbul’da doğup büyüyen Büyüknalçacı köyleri, mahalleri gezip, vatandaşlarla da buluşuyor. Halkın dertlerini dinleyen Büyüknalçacı, kahvehanelerde, çay bahçelerinde erkeklerle oturup çay, kahve içip uzun sohbetler yapıyor. Kız çocuklarının okuması için gece-gündüz demeden ev ziyaretleri yapan Büyüknalçacı, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Kızlarımızı okula kazandırmak için ailelerle sürekli görüşüyorum, onlara kendimi örnek gösteriyorum, ‘Bakın kızınız da kaymakam, hâkim, savcı, avukat, mimar, mühendis olsun’ diyorum. Kız çocuklarının neler başaracağını anlatıyorum. Kızlarını okula gönderenlere maddi destek sağlıyoruz. Yeter ki kızlarını okula göndersinler. Kadın kaymakam olmam nedeniyle baya bir yol aldık. İnşallah burda görevde olduğum süre içinde tüm kızlarımızı okula yazdırmış oluruz.”

KADINLARI DİNLİYOR

Büyüknalçacı, başta kadınlar, engelliler olmak üzere vatandaşların yaşadıkları sorunları bizzat dinleyip, çözüm bulmak için ‘halk günü’ uygulaması da başlattı. Haftanın bir günü kaymakamlık makamında vatandaşları ağırlayan Büyüknalçacı, tek tek sorunlarını dinleyip, notlar alarak kısa sürede çözümler üretiyor. İlçedeki kadınlara hem iş hem de gelir kapısı olsun diye Kadın Kooperatifi kurdu. Çınarlı kadınların işlettiği kooperatif, gıdadan, yemeğe birçok ürünü üretip pazarlıyor. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın da kadın kooperatifine üye yapılmasıyla, kooperatiften elde edilen gelirin bir bölümü de bu sayede Çınarlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Büyüknalçacı, “Vatandaşların birçok sorunları olduğunu gördüm. Gelsinler, sorunlarını bizzat anlatsınlar diye böyle bir uygulamaya geçtik. Bir günümü onlara ayırıyorum, dertlerini sorunlarını dinliyorum. Çözümler üretiyoruz. Kaymakamlık binasını bilmeyen kadınlarımız şimdi sorunları olmasa da ziyaretime, sohbet etmeye geliyorlar. Beni kızları, çocukları gibi görüp, sarılıyorlar” diyor.

YILIN İDARECİSİ

Türk İdareciler Derneği’nce yılın idarecisi seçilen Büyüknalçacı, 2 çocuklu ailenin tek kızı. Engelliler ile ilgili yürüttüğü çalışmaları tez konusu olan, Çınar’da da engelliler ve ailelerine yönelik projeler başlatan Büyüknalçacı, sadece engellileri değil aynı zamanda ailelerini de içinde olduğu çalışmalara öncülük ediyor. Büyüknalçacı, “Ben Çınar’ı, Çınar da beni sevdi. Her kapıyı çaldım. Çınarlı çocuklarımla oyun arkadaşı oldum, ben onların ‘kaymakam ablaları’, onlarda benim kardeşim oldu. Onlar beni, ben onları görmeden günü bitirmiyoruz” dedi.

ÇEŞME DEĞİL, ÇINAR

Kaymakam Büyüknalçacı, Türkiye’de çok az kullanılan Güher isminin hikâyesini de anlattı: “Babam, kız çocuğu olmasını çok istemiş. Kız beklerken ağabeyim olmuş, sonra ben olunca sevincini, sevgisini göstermek için ‘yüreğimin inci tanesi’ anlamına gelen ‘Güher Sinem’ ismini koymuş. Derslerinde başarılı olan yaramaz bir çocuktum. Kaymakam olmaya 13 yaşında karar verdim. ‘Kaymakam olacağım insanlara yardım edeceğim’ diyordum. Nasip oldu. Hep Doğu’da veya Anadolu’da görev almak istemişimdir. Çeşme değil Çınar’da görev almam beni mutlu ediyor.”









BİSİKLETE BİNİYOR

Uluslararası lisanslı bisiklet sporcusu olan Büyüknalçacı, zaman buldukça Çınar sokaklarında bisiklete biniyor, doğa yürüyüşlerine çıkıyor.

DOMATES EKİYOR

Büyüknalçacı, oturduğu evin bahçesine kurduğu kümeste tavuk besliyor. Domates, salatalık, biber ekiyor. Özenle ilgilendiği bahçesindeki ürünleri ise bizzat kendisi topluyor.









LAHMACUN YAPIYOR

Sürekli esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Büyüknalçacı, gittiği bir lokantada pide fırınının başına geçti. Burada hamur açıp, lahmacun yapan Büyüknalçacı daha sonra orada bulunanlara ikram etti.

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