Çok tehlikeli bir akım: Çiğ et diyeti

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Ünlü sosyal medya platformu TikTok’ta çiğ et yiyen ve bunu paylaşan genç bir Türk kullanıcı tartışma konusu oldu. İşlenmemiş gıda diyeti yaptığını belirten Tuba Güleç isimli kullanıcı hiç pişmemiş karaciğer, somon balığı ve başka birçok farklı eti çiğ olarak tüketiyor ve bunu sosyal medyada paylaşıyor.

AMAN BİZİ DE YEMESİN!

Bazı kullanıcılar bunun sadece sosyal medyada dikkat çekme aracı olduğunu söylüyor. Videolara “Bizi de yiyebilir”, “Her şeyi çiğ et olarak görmeye başladım” gibi esprili yorumlar da yağıyor. Uzmanlar ise bu akımın çok tehlikeli olduğu görüşünde.

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SON DERECE ÖLÜMCÜL

Medipol Hastanesi Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, şu uyarıları yapıyor: “Çiğ şekilde ciğer, dalak gibi sakatat tüketmek tifo, brucella, tenya gibi bağırsak parazitlerine, toksoplazmaya yol açabilir. Çiğ yumurta ise salmonella riski yaratır. Çiğ et karaciğeri ciddi şekilde bozarak karaciğer kanseri, karaciğer sirozuna neden olabilir. Kalınbağırsak riski artar. Listerya dediğimiz başka hastalıklarla da karşılaşabiliriz. Ayrıca hayvanlarda bulunan birçok bakteri, virüs de pişirme sırasında yok oluyor. Çiğ tüketimde çok ağır bakteriyel, viral hastalıklara neden olabilir. Hayvandaki bazı parazitler insana geçer. Ahtapot yutulması falan da son derece sakıncalı.”

‘BENCE ZARARLI DEĞİL’

- Çiğ et, karaciğer, somon, ahtapot yediği videoları paylaşan Güleç, “Bence zararlı değil ancak özellikle hamileler, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar tüketmemeli” diyor.