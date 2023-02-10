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'Çok susadım çabuk olun' diyen minik Ayşenur Hatay'da kurtarıldı

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#AFAD#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 15:59

Arama kurtarma ekipleri betonlar arasından bir can daha çıkarabilmek için zamanla yarışıyor. Hatay’da görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, depremin 5. gününde “Çok susasım çabuk olun” diye seslenen minik Ayşenur ve annesini enkazdan sağ olarak kurtardı.

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5 gün önce meydana gelen ve uzmanlar tarafından yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremin açtığı yaraları sarmak için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor.

Çok susadım çabuk olun diyen minik Ayşenur Hatayda kurtarıldı

Hatay’da enkaz altında kalan minik Ayşenur’un Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerine “Çok susadım çabuk olun” diye seslenmesi herkesi duygulandırdı. Bu çağrının üzerinden çok geçmeden ekipler anne ve kızını depremin 5. gününde enkaz altından sağ çıkardı.

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#AFAD#Hatay#Deprem

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