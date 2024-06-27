×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çok su tüketenlere muhtardan sitem

Güncelleme Tarihi:

#Muttalip Gül#Su Tüketimi#Çorum
Çok su tüketenlere muhtardan sitem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

Çorum’un 126 haneli 400 nüfuslu Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, çok su tüketen köylülere sitem etti. Gül, “Geliyorsunuz, burada duruyor, suyu kullanıyorsunuz. Sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor komşular” dedi.

Haberin Devamı

Çorum Alaca’ya 25 kilometre mesafedeki 126 haneli 400 nüfuslu Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, aşırı su tüketimi olduğunu fark edince camiye giderek hoparlörden köylülere seslendi. Muhtar Muttalip Gül, “Köyde su tüketimi çok fazla, su yetmiyor. Yazık günah; namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor, söylemiyorsunuz. İstanbul’dan, Ankara’dan geliyorsunuz, burada duruyor suyu kullanıyorsunuz, salatalığınızı, domatesinizi yiyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor, komşular. Böyle giderse su yetmeyecek. Vallahi yazık” diyerek tepki gösterdi. Muhtarın sitemini ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı gözlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muttalip Gül#Su Tüketimi#Çorum

BAKMADAN GEÇME!