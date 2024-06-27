Çok su tüketenlere muhtardan sitem

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Çorum Alaca’ya 25 kilometre mesafedeki 126 haneli 400 nüfuslu Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, aşırı su tüketimi olduğunu fark edince camiye giderek hoparlörden köylülere seslendi. Muhtar Muttalip Gül, “Köyde su tüketimi çok fazla, su yetmiyor. Yazık günah; namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor, söylemiyorsunuz. İstanbul’dan, Ankara’dan geliyorsunuz, burada duruyor suyu kullanıyorsunuz, salatalığınızı, domatesinizi yiyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor, komşular. Böyle giderse su yetmeyecek. Vallahi yazık” diyerek tepki gösterdi. Muhtarın sitemini ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı gözlendi.