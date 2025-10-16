Ã‡ok sayÄ±da su Ã¼retim tesisinin bulunduÄŸu ÅŸehirde su alarmÄ±

Haberin DevamÄ±

KÃ¼resel Ä±sÄ±nmaya baÄŸlÄ± olarak yaÅŸanan kuraklÄ±k, 'su ÅŸehri' Bursa'nÄ±n susuz kalmasÄ±na neden oldu. 1 Ekim'den bu yana 12 saat sÃ¼ren planlÄ± su kesintisinin uygulandÄ±ÄŸÄ± Bursa'da, barajlarda su kalmadÄ±. NilÃ¼fer BarajÄ±'nda su tamamen tÃ¼kenirken, DoÄŸancÄ± BarajÄ±'nda su seviyesi dÃ¼ÅŸmeye devam ediyor. Bursa'da barajlarÄ±n genel doluluk ortalamasÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yor.Â

EN FAZLA SANAYÄ° KURULUÅžLARI KULLANIYORÂ

Beklenen yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸmemesi ve UludaÄŸ'a da geÃ§en yÄ±llara oranla daha az kar yaÄŸmasÄ±, yer altÄ± ve pÄ±nar kaynaklarÄ±nÄ± besleyen sularÄ±n azalmasÄ±na neden olurken; ÅŸehirdeki 14 ambalajlÄ± su Ã¼retim tesisi ise yÄ±lda 4 milyon 415 bin metrekÃ¼p su ambalajlayÄ±p satÄ±yor. Devlet Su Ä°ÅŸleri'nin (DSÄ°) yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeye gÃ¶re; yer altÄ± sularÄ±nÄ± en fazla ve Ã¼cretsiz olarak sanayi kuruluÅŸlarÄ± kullanÄ±yor. DiÄŸer yandan Bursa Su ve Kanalizasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n (BUSKÄ°) verilerine gÃ¶re; nÃ¼fusu 3 milyonu aÅŸan Bursa'nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k 533 bin metrekÃ¼p su ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanamÄ±yor.

'ÅžEHÄ°R SUSUZLUKLA MÃœCADELE EDÄ°YOR'

Kente beklenen yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸmemesi halinde, BUSKÄ°'nin planlÄ± su kesintilerini uygulamaya devam edeceÄŸi aÃ§Ä±klanÄ±rken, ÅŸehrin susuzlukla mÃ¼cadele ettiÄŸini belirten Bursa UludaÄŸ Ãœniversitesi (BUÃœ) MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Ã‡evre MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Efsun Dindar, "Bursa'da yine bir su kuraklÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanÄ±yor. BarajlarÄ±mÄ±zdaki su seviyesi yok denecek kadar az bir seviyeye inmiÅŸtir. NilÃ¼fer BarajÄ±mÄ±z zaten birkaÃ§ ay Ã¶ncesinde sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. DoÄŸancÄ± BarajÄ±'nda da Ã§ok az bir miktarda suyumuz kaldÄ±. Ã‡Ä±narcÄ±k BarajÄ± henÃ¼z tam anlamÄ±yla tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in can suyu olarak 100 bin metrekÃ¼p gibi bir aktarÄ±m olsa da ÅŸu anda beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar yaÄŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸehir maalesef susuzlukla mÃ¼cadele ediyor ve bu kapsamda da planlÄ± su kesintileriyle bir nebze de olsa ÅŸehrin tasarruf yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde birtakÄ±m iÅŸlemler sÃ¼rÃ¼yor" dedi.

'SANAYÄ° ANLAMINDA CÄ°DDÄ° BÄ°R SU TÃœKETÄ°MÄ° VAR'

Suya eriÅŸimde herkesin hak sahibi olduÄŸuna dikkat Ã§eken DoÃ§. Dr. Efsun Dindar, "Bursa'ya baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman hem gÄ±da endÃ¼strisi anlamÄ±nda hem tekstil hem de otomotiv anlamÄ±nda ciddi bir sanayiye sahip. DolayÄ±sÄ±yla buradaki sanayilerin de bir su kullanÄ±mÄ± sÃ¶z konusu. FarklÄ± OSB'lere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman iÅŸleyiÅŸler farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterebiliyor. Ancak onlarÄ±n da bir su kullanÄ±mÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in sanayi anlamÄ±nda da ciddi bir su tÃ¼ketimi var.

Biz biliyoruz ki suyumuzun yÃ¼zde 70'ini tarÄ±mda, 20'sini sanayide, geriye kalan yÃ¼zde 10'unu ise evlerde kullanÄ±yoruz. Ä°klim kriziyle mÃ¼cadele ettiÄŸimiz ve yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde, yapÄ±lan kaptaj planlarÄ±nÄ±n, su bÃ¼tÃ§esine uygun bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±, suya eriÅŸimde herkesin hak sahibi olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oldukÃ§a Ã¶nemlidir" diye konuÅŸtu.

SON 10 YILIN EN DÃœÅžÃœK DÃ–NEMÄ°

Kestel ilÃ§esinde bulunan Saitabat Åželalesi'nin de eskisi gibi akmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Saitabat KÃ¶yÃ¼ KadÄ±nlarÄ± DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Sermin CakalÄ±oÄŸlu, "Åželalemiz, Bursa'nÄ±n turistik rehberinde yer alan bir ÅŸelaleydi. Maalesef artÄ±k ÅŸelalemizde su kalmadÄ±. Eskinden burada kar yaÄŸardÄ±. Åžimdi eskisi gibi yaÄŸmÄ±yor. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde Ã§ok turist aÄŸÄ±rlardÄ±k artÄ±k yok. Son 10 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yoruz" dedi. (DHA)

