Çok sayıda sahte gelin ve evlilik çetesi üyesi bulundu... Sahte gelin Melisay'ın sevgilisi gözaltına alındı

Antalya Serik'te yaşayan Dilek Köse, 20 yaşındaki kızı Melisay Tosun'un evlilik çetesine katıldığını ve sahte evlilikler yaptığı gerekçesiyle Didem Arslan Yılmaz’ın programına başvurdu. Türkiye'nin konuştuğu sahte gelin olayında il sayısı sabit kalırken dolandırılan para giderek arttı. 45 ildeki mağdurlardan dolandırılan para toplam 9 milyon lira oldu. Sahte gelinlere dair ortaya çıkan görüntüler izleyenlere pes dedirtti. Sahte gelinlerin evlilik programlarında kendilerine eş aradığı görüntüler evlilik çetesinin her yere dağıldını gösterdi.Büyük sahte gelin operasyonunda pek çok kişi gözaltına alındı.



Sevgilisinin gözaltına alındığını öğrenen Melisay sinir krizi geçirdi. Canlı yayın sırasında emniyet güçleri Melisay’ı almak için harekete geçti.