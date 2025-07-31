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Çok sayıda kişi iştahla yiyor! İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı

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#Ruhsatsız İşletme#Adana#Sağlıksız Üretim
Çok sayıda kişi iştahla yiyor İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 12:11

Pek çok kişinin severek tükettiği sakatat yiyeceklerinin üretim merkezleri bazen hijyen kurallarından çok uzak olabiliyor. Bunun son örneğine Adana'da rastlandı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

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İşkembe ve paça gibi yiyecekleri severek tüketenlerdenseniz bu fotoğraflar iştahınızı kesebilir. Adana'da bir imalathaneye yapılan denetimde karşılaşılan manzara ekipleri bile hayrete düşürdü.

Çok sayıda kişi iştahla yiyor İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı

TORBALAR İÇİNDE YERDE BEKLETİLİYORDU

Adana'da bağırsak ile paça (ayak) üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerde, ruhsatsız olarak sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

Çok sayıda kişi iştahla yiyor İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı

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Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

Çok sayıda kişi iştahla yiyor İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı

TUVALETTEN SIZAN SU ÜRETİM ALANINA KARIŞIYORDU... MİDE BULANDIRAN İMALATHANEYE MÜHÜR!

Geçtiğimiz günlerde de Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi görülmemiş bir gıda skandalı ortaya çıkarıldı. Tuvaletle üretim alanının iç içe olduğu, hijyenik olmayan şartlarda şalgam üretimi yapıldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen işletme zabıta ekiplerince mühürlendi.

Çok sayıda kişi iştahla yiyor İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı

Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlar kullanılarak hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlendi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı çevre hijyen ekipleri yaptıkları incelemede, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığını, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğunu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığını ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiğini gözlemledi. İş yerinin genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket ettiği de tespit edildi.

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Çok sayıda kişi iştahla yiyor İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı

RUHSATSIZ ÜRETİME GEÇİT YOK

Denetimlerde, iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durum üzerine ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapılıp, tutanaklar düzenlenerek iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Çok sayıda kişi iştahla yiyor İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı

Çok sayıda kişi iştahla yiyor İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı

 

 

 

 

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#Ruhsatsız İşletme#Adana#Sağlıksız Üretim

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