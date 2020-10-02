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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

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Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen iki iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kaçak tütün ve içi doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler iki iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 40 bin 480 içi doldurulmuş makaron, 421 bin 600 boş makaron, 50 gram 111 adet toplamda 5,5 kilogram pipo tütünü, 1 kilogram paketlerinde 82 adet bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili O.Y., T.T. ve M.Y. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.

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