Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, kaçak tütün ve içi doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler iki iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 40 bin 480 içi doldurulmuş makaron, 421 bin 600 boş makaron, 50 gram 111 adet toplamda 5,5 kilogram pipo tütünü, 1 kilogram paketlerinde 82 adet bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili O.Y., T.T. ve M.Y. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.