Kuvvetli kar yağışı, fırtına, ve sağanak: Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi! İşte İstanbul için son tahmin...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden çok sayıda il için duyurduğu şiddetli yağış dün yurdun geniş kesiminde etkili oldu. İstanbul'da beklenen sağanak yağış yer yer kara dönüştü.

Meteoroloji, son olarak 49 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Bu iller sırasıyla Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Bingöl, Bolu, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce oldu.

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İSTANBUL'DA DÜN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul’un Anadolu Yakası'nda dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde görüldü. Kar yağışı dün 12.00 saatlerinden itibaren görülmeye başladı.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde dün kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR YÜKSEKLERDE KAR OLACAK

Peki bugün megakent İstanbul'da hava nasıl olacak, tekrar yağış bekleniyor mu? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin tahminini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Prof. Dr. Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

1. Bugün Pazar; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Doğu Akdeniz kıyıları Yağmurlu.

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Doğu Anadolu'nun batısı Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevresinde karla karışık yağmur ve kar.

2. Sıcaklıklar Marmara'da değişmeyecek İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede azalacak. Rüzgar, Batı ve kuzeyde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli esecek

3. İç ve kuzey kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi var. İstanbul öğlene kadar yağmurlu Anadolu yakasının Aydos gibi yükseklerde Karla Karışık Yağmurlu 8 C.

İzmir 11, Antalya 14, Ankara 3 C. Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevrelerinde yoğun kar.

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ANADOLU OTOYOLUNDA ULAŞIM DURDU

Dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’de kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.