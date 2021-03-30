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Ali Çağlar TINBEK / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Çok sayıda eve girdiler! Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

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Çok sayıda eve girdiler! Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Üsküdar ve Ataşehir'de üç ayrı evden hırsızlık yapan üç şüpheli, Beyoğlu'nda kaldıkları otelde yakalandı. Hırsızlık zanlıların apartmana giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Üsküdar ve Ataşehir'de 16 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri tespit eder etmez operasyon başlattı.

Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında hırsızlık şüphelileri M.K. (25), A.K. (24) ve M.Y. (21) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.'nin 19, M.K.'nin 13 ve M.Y.'nin 5 ayrı suçtan dosyalarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çok sayıda eve girdiler Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

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