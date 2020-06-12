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Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Çok önemli 'kene' uyarısı: Başkalarına bulaştırabilir

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, "Kene sokmasından enfekte olan kişi, KKKA hastalığını başka kişilere bulaştırabilir" dedi.

Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, koronavirüs salgını sonrası yeni normalleşme dönemine geçilmesinin ardından vatandaşları kene ısırmalarına karşı uyardı. Özellikle kırsal alanda yaşayanların çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Dişel, "Kene genelde kırsal bölgelerde, özellikle vücudumuzun açık alanlarına yapışır. Keneler taşıdıkları virüs sebebiyle ciddi ölümcül hastalıklara sebep olur. Her kenede bu virüs olmayabilir. Biz yine de açık alanda gezerken vücudumuzun açık alanlarını kapatmalıyız" dedi.

Yapışan keneye müdahale edilmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurgulayan Dişel, şunları söyledi:
"Eğer yapışmış kene görürsek kendimiz çıkarmak yerine sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir. Hastalık ateş, kas ve baş ağrısıyla başlar. Böyle bir bulgumuz varsa hastaneye gelinmesi gerekir. Keneyi doğru çıkarmak lazım, eğer kişiler kendileri çıkarırsa, sürekli vücutlarını kontrol etmeleri lazım. Ateş, baş ve karın ağrıları oluşursa enfekte olmuş olabilir ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını başka insanlara bulaştırabilirler."

Çok önemli kene uyarısı: Başkalarına bulaştırabilir

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