'Çok önemli' diyerek riskli bölgeyi işaret etti! Simav depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken değerlendirme

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 11:07

Kütahya Simav'da gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmişti. Kandilli'nin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladığı bu depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Kütahya Simav'da AFAD verilerine göre saat 02.54'te de 4.9'luk bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği de 12.1 km olarak kaydedilmişti. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin büyüklüğünü 5.0 derinliğini ise 8.6 km olarak açıklamıştı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya depremi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yaptı. Görür, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İZMİR-AYDIN-BOZDAĞ HORSTU ÇOK ÖNEMLİDİR

Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellike K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar.

