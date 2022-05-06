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Çok önemli belgelere ulaştılar... Aralarında Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı mektuplar da var

#Çanakkale#Atatürk#Çanakkale Savaşları
Çok önemli belgelere ulaştılar... Aralarında Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı mektuplar da var

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeleri envanterine kaydetti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belgeler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin de yer aldığı, kendi imzasını taşıyan mektupların bulunduğunu söyledi. Belgeler, hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergilenecek.

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 3 yıl önce askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için 'Sahip Çıkalım' kampanyası başlattı. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları'na ait objeler bir yandan Alan Başkanlığı'na bağışlanmaya devam ederken, bir yandan da koleksiyonerlerin elindeki objeler satın alınıyor. Son olarak İstanbul'daki bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne getirilerek Alan Başkanlığı envanterine kaydedildi. Belgelerin, yakında hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergileneceği belirtildi.

İşte Fotoğrafları

Atatürk’ün Çanakkalede verdiği emirlerin yer aldığı imzalı mektuplarına ulaştılarAtatürk’ün Çanakkale'de verdiği emirlerin yer aldığı imzalı mektuplarına ulaştılarHaberin Tüm Görselleri

'BÜTÜN ARAŞTIRMACILARA CEVAP VEREBİLECEK BELGELER ELİMİZE ULAŞTI'

​Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşlarıyla alakalı çok önemli belgelerin Alan Başkanlığı envanterine kaydedildiğini belirterek şunları söyledi:
“Bunlar içerisinde en önemlileri Çanakkale'nin kahraman ve muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nın en önemli anlarında vermiş olduğu emirleri içeren, kendisinin imzası bulunan 3 mektup. Aynı zamanda Enver Paşa imzalı belgeler de elimize ulaştı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşlarıyla ilgili bütün araştırmacılara cevap verebilecek orijinal, özgün ve içeriği çok geniş belgeler şu anda bizim envanterimizde yerini almaya başladı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'de çok özel bir tarihi binayı restore ederek, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi haline getireceğiz. Her Çanakkale araştırmacısı, hangi konuda neyi merak ediyorsa bu belgelerden ulaşmış olacak."

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Çok önemli belgelere ulaştılar... Aralarında Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı mektuplar da var

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bundan sonra da Çanakkale ile ilgili elinde bilgisi ve belgesi olan, savaş malzemesi olan herkesten Tarihi Alan Başkanlığına bunları ulaştırmalarını beklediklerini söyledi.

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Çok önemli belgelere ulaştılar... Aralarında Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı mektuplar da var

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#Çanakkale#Atatürk#Çanakkale Savaşları

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