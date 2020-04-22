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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 22.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çok ‘Mesut’lar

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Çok ‘Mesut’lar
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın küçük oğlu Hasan Yılmaz’ın ikinci çocuğu olan Mesut Kaan geçen aralık ayında dünyaya geldi.

Büyük oğulları Yavuz Yılmaz’ın ölümünün ardından acı dolu günler geçiren Mesut - Berna Yılmaz çifti, karantina günlerini küçük torunlarıyla birlikte geçiriyor. Sakal bıraktığı gözlenen eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, torunu Mesut Kaan ile olan mutluluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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