Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
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Çok ‘Mesut’lar
Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın küçük oğlu Hasan Yılmaz’ın ikinci çocuğu olan Mesut Kaan geçen aralık ayında dünyaya geldi.
Büyük oğulları Yavuz Yılmaz’ın ölümünün ardından acı dolu günler geçiren Mesut - Berna Yılmaz çifti, karantina günlerini küçük torunlarıyla birlikte geçiriyor. Sakal bıraktığı gözlenen eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, torunu Mesut Kaan ile olan mutluluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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