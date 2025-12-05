Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji saat verdi: Su baskını, yıldırım, dolu uyarısı | İşte sağanak yağış beklenen 65 il

Haberin Devamı

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. 6 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Antalya, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için sarı Muğla için ise turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olacak sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerinde seyreden sıcaklıkların Cumartesi akşam saatlerinden itibaren azalara 10 derece civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Sağanak yağışların bugün başlayıp önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Özellikle pazar günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul ve Ankara dahil 65 ilde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte pazar günü yağmur beklenen iller;

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis, Muş

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güneybatısının, akşam saatlerinde genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı