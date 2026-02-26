Çok kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına geliyor: Meteoroloji saat verdi! Birçok ilde okullar tatil edildi: 29 ile uyarı üstüne uyarı

Haberin Devamı

Hava sıcaklığı ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde kuzey, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZAR GÜNÜ YURDU TERK EDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırdığı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı verilen iller; Adana, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman ve Şırnak

Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

İstanbul'da yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışın cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklar karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada, "İl genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların azalmasıyla şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı öngörülüyor.

YURDUN DOĞUSUNDA KUVVETLİ KAR, GÜNEYİNDE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Kar yağışlarının gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzeyinin yüksek kesimleri ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEY EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA

Öte yandan Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar etkisini artırarak cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Mersin'in kuzey ve batısı ile Adana'nın yüksek kesimlerinde beklenen rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Vali Aydın Baruş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi. Baruş, şunları kaydetti: "Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkili oluyor. Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için taşımalı eğitime ara verildi.

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve iki ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün ilçedeki her seviyede resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı