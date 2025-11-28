Ã‡ok kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor Meteoroloji saat verdi: 3 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek | 4 ilde sarÄ± kodlu alarm: Aniden bastÄ±racak

Haberin DevamÄ±

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle gÃ¼ney yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Â Yurdun batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda beklenen kuvvetli ve Ã§ok kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± uyarÄ± geldi. SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yurdun tamamÄ±nda Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca etkili olmasÄ± bekleniyor. Hafta ortasÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava yurdu terk edecek.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahminlere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmaraâ€™nÄ±n batÄ±sÄ± ve KÄ±yÄ± Ege ile Manisa ve Antalya Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, KÄ±yÄ± Ege ile Edirne Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: Ã–ÄžLE SAATLERÄ°NDEN Ä°TÄ°BAREN BAÅžLIYOR

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aniden bastÄ±rmasÄ± ve etkisini artÄ±rarak Ä°zmir, AydÄ±n kÄ±yÄ±larÄ± ile Edremit KÃ¶rfezi'nde kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi;

"Ä°stanbul'da hafta sonu havada Ã§oÄŸunlukla bulutlu bir gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n hakim olmasÄ± beklenirken, aralÄ±klarla saÄŸanak, yer yer kuvvetli gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸlerinin yaÅŸanacaÄŸÄ± sÄ±caklÄ±klarÄ±n 15 derece civarÄ±na gerileyeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor."

Cumartesi Ã¶ÄŸle saatlerine kadar etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle oluÅŸabilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, hortum, yerel dolu, kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na ile ulaÅŸÄ±mda aksamalara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, KÄ±yÄ± Ege ile Edirne Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

SARI KODLU ALARM VERÄ°LDÄ°

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â AydÄ±n, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Ä°zmir illeri iÃ§in sarÄ± alarm verildi. Ã–ÄŸleden sonra yerel kuvvetli gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Â Bu bÃ¶lgeler iÃ§in "sarÄ±" kodlu uyarÄ± verildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ KÄ±rklareli, Edirne, TekirdaÄŸ, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Bursa, Yalova, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Manisa, Ä°zmir, AydÄ±n, Denizli, MuÄŸla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin ve Adana illerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ kuvvetli, Zonguldak, KarabÃ¼k, Bolu, Ankara, Ã‡ankÄ±rÄ±, Bolu, KÄ±rÄ±kkale, Yozgat, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir, NiÄŸde, Aksaray, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, KÃ¼tahya, EskiÅŸehir saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor.Â

Pazar gÃ¼nÃ¼ ise Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale, Manisa, Ä°zmir, AydÄ±n, MuÄŸla, Antalya, Burdur, Denizli, UÅŸak, KÃ¼tahya, Bilecik, Sakarya, DÃ¼zce, EskiÅŸehir, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, KahramanmaraÅŸ, AdÄ±yaman, ÅžanlÄ±urfa, NiÄŸde, Aksaray, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir, Yozgat, Ã‡orum, KÄ±rÄ±kkale, Ankara, Bolu, Zonguldak, KarabÃ¼k, BartÄ±n, Kastamonu, Ã‡orum, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Tunceli, BingÃ¶l, ElazÄ±ÄŸ, DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak, Siirt, Batman ve Bitlis illerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak.

KAR YAÄžIÅžI BEKLENEN Ä°LLER

Pazar gÃ¼nÃ¼ ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor.Â Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya'da kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ardahan, Kars, AÄŸrÄ±, Van, Hakkari, Bitlis, MuÅŸ, Erzurum, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Erzincan'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

BUGÃœN HAVA NASIL?

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Edirne Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin doÄŸusunda pus ve yer yer sis hadisesinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA 7Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ã‡ANAKKALE 16Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cuma) Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EDÄ°RNE 12Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Ä°STANBUL 11Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kÄ±yÄ± kesimleri ile Manisa Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kÄ±yÄ± kesimlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR 4Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

DENÄ°ZLÄ° 10Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ä°ZMÄ°R 14Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

MUÄžLA 10Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Antalya Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ANTALYA 16Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAY 8Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ISPARTA 9Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R 5Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KAYSERÄ° -1Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KONYA 4Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DÃœZCE 7Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°NOP 12Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ZONGULDAK 13Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 3Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

RÄ°ZE 10Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SAMSUN 14Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

TRABZON 12Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4Â°C, 10Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KARS -7Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MALATYA 1Â°C, 7Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN -2Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR 0Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GAZÄ°ANTEP 4Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MARDÄ°N 8Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°Ä°RT 5Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

