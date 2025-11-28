Ã‡ok kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor Meteoroloji saat verdi: 3 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek | 4 ilde sarÄ± kodlu alarm: Aniden bastÄ±racak

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle gÃ¼ney yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Â Yurdun batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda beklenen kuvvetli ve Ã§ok kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± uyarÄ± geldi. SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yurdun tamamÄ±nda Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca etkili olmasÄ± bekleniyor. Hafta ortasÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava yurdu terk edecek.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahminlere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmaraâ€™nÄ±n batÄ±sÄ± ve KÄ±yÄ± Ege ile Manisa ve Antalya Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, KÄ±yÄ± Ege ile Edirne Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: Ã–ÄžLE SAATLERÄ°NDEN Ä°TÄ°BAREN BAÅžLIYOR
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aniden bastÄ±rmasÄ± ve etkisini artÄ±rarak Ä°zmir, AydÄ±n kÄ±yÄ±larÄ± ile Edremit KÃ¶rfezi'nde kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
AKOM'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi;
"Ä°stanbul'da hafta sonu havada Ã§oÄŸunlukla bulutlu bir gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n hakim olmasÄ± beklenirken, aralÄ±klarla saÄŸanak, yer yer kuvvetli gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸlerinin yaÅŸanacaÄŸÄ± sÄ±caklÄ±klarÄ±n 15 derece civarÄ±na gerileyeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor."
Cumartesi Ã¶ÄŸle saatlerine kadar etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle oluÅŸabilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, hortum, yerel dolu, kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na ile ulaÅŸÄ±mda aksamalara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.
YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, KÄ±yÄ± Ege ile Edirne Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.
SARI KODLU ALARM VERÄ°LDÄ°
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â AydÄ±n, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Ä°zmir illeri iÃ§in sarÄ± alarm verildi. Ã–ÄŸleden sonra yerel kuvvetli gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Â Bu bÃ¶lgeler iÃ§in "sarÄ±" kodlu uyarÄ± verildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.
Cumartesi gÃ¼nÃ¼ KÄ±rklareli, Edirne, TekirdaÄŸ, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Bursa, Yalova, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Manisa, Ä°zmir, AydÄ±n, Denizli, MuÄŸla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin ve Adana illerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ kuvvetli, Zonguldak, KarabÃ¼k, Bolu, Ankara, Ã‡ankÄ±rÄ±, Bolu, KÄ±rÄ±kkale, Yozgat, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir, NiÄŸde, Aksaray, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, KÃ¼tahya, EskiÅŸehir saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor.Â
KAR YAÄžIÅžI BEKLENEN Ä°LLER
Pazar gÃ¼nÃ¼ ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor.Â Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya'da kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ardahan, Kars, AÄŸrÄ±, Van, Hakkari, Bitlis, MuÅŸ, Erzurum, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Erzincan'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
BUGÃœN HAVA NASIL?
MARMARA
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Edirne Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin doÄŸusunda pus ve yer yer sis hadisesinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.
BURSA 7Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
Ã‡ANAKKALE 16Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cuma) Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
EDÄ°RNE 12Â°C, 16Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
Ä°STANBUL 11Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
EGE
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kÄ±yÄ± kesimleri ile Manisa Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kÄ±yÄ± kesimlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.
A.KARAHÄ°SAR 4Â°C, 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
DENÄ°ZLÄ° 10Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
Ä°ZMÄ°R 14Â°C, 21Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
MUÄžLA 10Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
AKDENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Antalya Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 10Â°C, 24Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
ANTALYA 16Â°C, 22Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
HATAY 8Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
ISPARTA 9Â°C, 16Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5Â°C, 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ESKÄ°ÅžEHÄ°R 5Â°C, 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
KAYSERÄ° -1Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
KONYA 4Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
DÃœZCE 7Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
SÄ°NOP 12Â°C, 22Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ZONGULDAK 13Â°C, 21Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 3Â°C, 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
RÄ°ZE 10Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
SAMSUN 14Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
TRABZON 12Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -4Â°C, 10Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
KARS -7Â°C, 11Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
MALATYA 1Â°C, 7Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
VAN -2Â°C, 11Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DÄ°YARBAKIR 0Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
GAZÄ°ANTEP 4Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
MARDÄ°N 8Â°C, 16Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
SÄ°Ä°RT 5Â°C, 16Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
