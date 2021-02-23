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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Çok konuşulan davada yeni gelişme... Melek İpek hakkında 'Örselenmiş Kadın Sendromu' başvurusu

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Çok konuşulan davada yeni gelişme... Melek İpek hakkında 'Örselenmiş Kadın Sendromu' başvurusu
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Antalya'da işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek (31) hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Melek İpek'in (31) avukatları, 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması hakkında başvuruda bulundu. Sendroma bağlı olarak Melek İpek'in anlama ve isteme yeteneğini kaybettiği ileri sürüldü. İpek'in olayın şokunu atlatamadığı, hala rüyalarında Ramazan İpek'i gördüğü belirtildi.

ANTALYA'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek'in (31) avukatları, 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması hakkında başvuruda bulundu. Sendroma bağlı olarak Melek İpek'in anlama ve isteme yeteneğini kaybettiği ileri sürüldü. İpek'in olayın şokunu halen atlatamadığı ve hala rüyalarında Ramazan İpek'i gördüğü kaydedildi.

Olay 7 Ocak günü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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İPEK, MAJÖR DEPRESYON GEÇİRİYOR

Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek için avukatlarının 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması için savcılığa başvuru yaptıkları öğrenildi. Melek İpek'te, 12 yıllık evliliği boyunca şiddet süresine, ağırlığına ve geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber devamında 'Örselenmiş kadın majör depresyon' rahatsızlığı oluştuğu öne sürüldü. Melek İpek'in, örselenmiş kadın sendromu nedeniyle anlama ve isteme yeteneğini kaybettiği ileri sürüldü. İpek'in olayın şokunu atlatamadığı, hala rüyalarında Ramazan İpek'i gördüğü kaydedildi.

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'ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU' NEDİR?

Örselenmiş kadın sendromu, eşi veya partneri tarafından fiziksel, duygusal veya cinsel yönden istismara uğramış kadınların tıbbi ve psikolojik durumlarını ifade etmektedir.

İşkenceci kocası Ramazan İpeki öldürmüştü Melek İpek hakkında yeni gelişme
İşkenceci kocası Ramazan İpek'i öldürmüştü! Melek İpek hakkında yeni gelişme
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