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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Çok ilginç görüntü! Park halindeki araçın ön tekerinden iguana çıktı

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Çok ilginç görüntü! Park halindeki araçın ön tekerinden iguana çıktı
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Antalya'dan çok ilginç bir görüntü geldi... Antalya'da park halindeki bir aracın ön tekerine tutunan iguanayı görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların çıkarmaya çalıştığı iguana, tırnaklarıyla lastiğe tutununca herkesi şaşırtan görüntüler ortaya çıktı.

Tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputunan arasına girdi.

İgunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu. Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çok ilginç görüntü Park halindeki araçın ön tekerinden iguana çıktı

Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.

Çok ilginç görüntü Park halindeki araçın ön tekerinden iguana çıktı

İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılırken, görüntü "Lara'da milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi" notu ile sosyal medyada paylaşıldı.

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