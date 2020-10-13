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Erkan ALTUNTAŞ - DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Çok feci kaza! Ağabey öldü, kız kardeşi yaralı

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Çok feci kaza! Ağabey öldü, kız kardeşi yaralı
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Aksaray'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sümer Akın (27) hayatını kaybetti, kız kardeşi Seher Akın yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarındai Ağaçören ilçesi Abalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sümer Akın yönetimindeki 06 U 9381 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fatih Akgül'ün (44) kullandığı 06 SCK 48 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sümer Akın olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Seher Akın yaralandı. Yaralı kardeş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Fatih Akgün ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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