Çok ender rastlanıyor ve muazzam özelliğe sahip: Manisa'da bulundu

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Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkiindeki tarlasında zeytin çapalayan çiftçi Mehmet Doğan, yerde ilginç bir böcek gördü. Doğan, böceği yaklaşıp incelediğinde az rastlanır türden ve dünyanın en güçlü böceği olan gergedan böceği olduğunu fark etti. Doğan, fotoğraflarını çektiği böceği tekrar doğaya saldı.

İŞTE GERGEDAN BÖCEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Diğer böcek türlerine oranla büyük olan uzun boynuzlarıyla hemen dikkat çeken gergedan böceklerinin bitkiler, insanlar ve diğer hayvanlara karşı bilinen büyük bir zararı yoktur. İşte, gergedan böcekleri hakkında merak edilen tüm detaylar.

GERGEDAN BÖCEĞİ NEDİR?

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Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ömer Koçak, değerli olduğu öne sürülen "gergedan böceği"nin, bitki ve insanlara bir zararının olmadığını ve Türkiye'nin her yerinde görülebileceğini belirtiyor. Koçak yaptığı açıklamada, gergedan böceğinin (Oryctes Nasicornis) Avrupa'nın en büyük böceği olduğunu ve Avrupa dışında Kuzey Afrika ile Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan'da da görüldüğünü ifade ediyor.

Larvalarının doğada çürüyen bitkilerle beslendiğini, erginlerinin ise ilkbahardan sonbahara kadar gece saatlerinde uçtuğunu vurgulayan Koçak, şöyle konuştu: "Gergedan böcekleri ergin dönemde beslenmez. Gerek larva, gerekse ergin dönemde insanlara karşı hiçbir zararı yoktur. Erkek bireydeki başın ön tarafında gergedan boynuzu gibi çıkıntı vardır. Bu çıkıntı dişilerde bulunmaz."

Günümüzde medyatik olan bu böcek türünün kaçak avcılar tarafından toplanarak ticaretinin yapıldığına dikkati çeken Koçak, "Diğer böcekler gibi doğal alanlarda yaşamını sürdüren gergedan böceği, Türkiye'nin her yerinde görülebilecek bir türdür. Şu anda gündemde olduğu için bu ve bunun gibi türlerin nesli her zaman tehdit altında. Varlıklarını sürdürebilmeleri için sadece toplanmalarının önlenmesi değil, aynı zamanda doğal yaşam alanlarının da korunması gerekir" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan uzmanlar, "Scarabaeidae" familyasının "Dynastinae" alt familyasına ait bir böcek olan gergedan böceğinin Türkiye’nin her yerinde görülebileceğini söylerken "90 bin dolara satılıyor" iddialarının da gerçeği yansıtmadığını vurguluyor.