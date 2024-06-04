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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan hava sıcaklıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre; yurdun genelinde hava sıcaklıklarında artış beklendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı. Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Özhaseki, “Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum” dedi.

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‘SICAK HAVA DALGASI İÇİNDEYİZ’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre Türkiye’nin sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı. Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu: “Sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek. Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar. Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda.”

TERMOMETRELER KIRKI GEÇTİ

- Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 30 derecenin üzerine çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Antalya’da, sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler de Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Termometrelerde hava sıcaklığı, güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Araçlarda ise 38 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının hafta boyunca devam edeceği kaydedildi. Adana’da da termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelerinde serinlemek için parklara akın etti.