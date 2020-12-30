'Çok ciddi sıkıntı var' diyerek uyarıda bulundu: Yağışlar Ocak-Şubat’ta normale dönse bile...

CNN TÜRK Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Sazlıdere Barajı’ndan yayın yaptı.

Sürmeli, canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

"Yağışın olması olmaması bu yağışın olması durumunda kar olarak yağması tabloyu değiştiriyor. Ocak ayından itibaren kar yağışı almaya başlarsa ‘toparlanmaya başlarız’ anlamı ortaya çıkmıyor. İstanbul, Samsun yani Karadeniz… En yüksek yerlerde sıcaklık 20 derece. Akdeniz 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu kendi soğuğunu üretiyor. Orada bile normalin üzerinde ve kar yok.

Bugün kar haritasına baktığımızda hiçbir yerde, dağlar dahil kar yok. Bu sıra dışı. Beklenen bir durum mu? Evet. İklim değişikliği kapsamında bizim coğrafyamızda üst üste gelen kurak sezonlar artmaya devam ediyor.

Sazlıdere Barajı'nın ortalarına geldik. Çamura bile batmıyorum, toprak direkt. O kadar su azalmış. Geçen yıl bu zamanlar baraj doluluk oranları yüzde 34-35’lerdeydi. Şu anda bunun yüzde 34-35 daha altındayız. Neden böyle oldu? Çünkü geçen yıl kıştan çıkışımız yüzde 65 baraj doluluk oranımız vardı. Kötü bir kış geçirdik. İklim değişikliği kapsamında coğrafyamızda kurak zamanlar artıyor. Bunu sadece biz yaşamıyoruz ama tedbir alınması gerekiyor. İkinci yıla girmek üzereyiz. Daha ikinci yılı bitirmedik ve baraj doluluk oranlarımız bu hale gelmiş durumda.

"ÇOK CİDDİ SIKINTI VAR... TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR"

Kırmızı gördüğümüz alan… Türkiye kıpkırmızı zaten. Ortalamanın 2,5 derece üzerinde. Mevsimi değiştiriyor neredeyse. Bize soğu Sibirya'dan Balkanlar'dan gelecek... Orasını da görüyorsunuz kıpkırmızı, bu Ocak ayının haritası. Bize gelecek soğuğun kaynağının olduğu yerde de sıcak var. Bizim çok kuvvetli bir dalga yakalamamız ki ancak kar görebilelim. Neden bu kadar önemsiyoruz? Geçen yıl Kasım-Aralık’taki kadar kurak değil. Ocak’la birlikte biraz yağışlarımız olabilecek. Yağmur dediğimiz, yağıyor akışa geçiyor, toprak alamıyor. Toprağın alabilmesi için kar şeklinde gelip eriyip toprağa geçmesi gerekiyor. Kıştan çıkışımız Ocak-Şubat’ta normale dönse de yine düşük olacak. Gelecek yıl da kuraklığa 3. yıla devam edersek çok ciddi sıkıntı var. Şu an için bir tasarruf tedbiri alınması gerekiyor. Önümüzdeki 2-3 yıllık kuraklık dönemleri için de planlama yapılması gerekiyor."