Çok ciddi çatışma uyarısı

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti” denildi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: “Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile AB arasında yakın eşgüdümün sürmesinin önemli olduğunu belirtti.

FİDAN ARAKÇİ’YLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dün telefonla görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede, son duruma dair görüş alışverişinde bulunuldu.