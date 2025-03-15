Doktor, ameliyatta hastalardan Ã§Ä±kan organlarÄ± fotoÄŸrafladÄ±; ortaya bu kareler Ã§Ä±ktÄ±

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Kocaeli Ãœniversitesi (KOÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi Genel Cerrahi Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. SertaÃ§ Ata GÃ¼ler, tÄ±bbi fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ile dikkat Ã§ekiyor. GÃ¼ler, ameliyat ettiÄŸi hastalarÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± organlarÄ± Ã§eÅŸitli iÅŸlemlerden geÃ§irdikten sonra fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekiyor. GÃ¼lerâ€™in Ã§ektiÄŸi tÄ±bbi fotoÄŸraflar hem akademik konularda, bilimsel kitaplarda, yayÄ±nlarda hem de Ã¶ÄŸrenci ve asistanlarÄ±n eÄŸitiminde kullanÄ±lÄ±yor. SertaÃ§ Ata GÃ¼ler, 14 Mart TÄ±p BayramÄ±â€™nda canlÄ± dokularla oluÅŸturulmuÅŸ sanatsal fotoÄŸraf sergisini Sakarya Ãœniversitesiâ€™nde aÃ§tÄ±. KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenen â€˜Ä°Ã§imizden Gelen Eksploratif Cerrahide YaklaÅŸÄ±mlarâ€™ isimli sergide insan vÃ¼cudunu oluÅŸturan 24 organÄ±n fotoÄŸrafÄ± yer aldÄ±.

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"24 FOTOÄžRAF Ä°LE BURADA BÄ°R Ä°NSANI OLUÅžTURUYORUZ"

Sergi hakkÄ±nda konuÅŸan Kocaeli Ãœniversitesi Genel Cerrahi Anabilim DalÄ± DoÃ§ent Dr. SertaÃ§ Ata GÃ¼ler, "Bu gÃ¶rsel dokÃ¼mantasyon hekimlerin, tÄ±p fakÃ¼ltesindeki Ã¶ÄŸrenci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve tÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼nlÃ¼k pratiklerinde, tÄ±bbi hayatlarÄ±nda kullandÄ±klarÄ± hasta fotoÄŸraflarÄ±, yayÄ±nlarÄ±nda makalelerinde kullandÄ±klarÄ± doku ve organ fotoÄŸraflarÄ±. EÄŸitimlerde kullanÄ±lan bu gÃ¶rsellerin en iyi ve en doÄŸru ÅŸekilde nasÄ±l Ã§ekilmesi gerektiÄŸini ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu mesajÄ± veren bir projedir. Bu projeyi Kocaeli Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™ne baÄŸlÄ± olan 2015 senesinde kurduÄŸumuz TÄ±bbi GÃ¶rsel DokÃ¼mantasyon birimimiz olarak ortaya koyduk. Bu projemizi ilk olarak 2022 senesinde gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ä°lk sergimizi Kocaeliâ€™nde TÄ±p BayramÄ±â€™nda ortaya koymuÅŸtuk. Yine 14 Mart TÄ±p BayramÄ±â€™nda sergimizi gerÃ§ekleÅŸtirmenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. 24 fotoÄŸrafÄ±mÄ±z ile buraya geldik ve burada bir konsept var, bir insanÄ± oluÅŸturuyoruz. Her iki cinsiyetin farklÄ± organlarÄ±nÄ± ortaya koyarak bir insan oluÅŸturduk. Kalbimizden baÅŸlayÄ±p midemiz, ince baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±z, kalÄ±n baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±z ve safra kesesi gibi organlarÄ±mÄ±zdan oluÅŸan bir sergimiz. AslÄ±nda tÃ¼m organlar bir hastalÄ±k veya tÃ¼mÃ¶r, iyi huylu veya kanser Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan belirli hastalÄ±klar sebebiyle ameliyatlarda Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dokular. Burada hem organlarÄ± hem de bu hastalÄ±klarla ilgili bilgileri ve bu hastalÄ±klarÄ±n organlar ile olan iliÅŸkilerini ortaya koyarak hem TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™nde akademik anlamda Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilere eÄŸitim vermek hem de bunlarÄ±n doÄŸru gÃ¶sterme biÃ§imlerini ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸmaktayÄ±z" dedi.

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"TEMEL AMACIMIZ EÄžÄ°TÄ°M"

OrganlarÄ±n hepsini kendi ortamÄ±nda Ã§ektiÄŸini belirten Dr. GÃ¼ler, "Bu Ã§ekimlerin hepsini ameliyathane ÅŸartlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdim. Ameliyathanede kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zel bir Ã§ekim yeri mevcut. Bu dokular patolojiye gitmeden, Ã¶zel kimyasal maddelerle temas etmeden, belirli temizlik ve hazÄ±rlÄ±klardan sonra kendimin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi fotoÄŸraflardÄ±r. Hepsini canlÄ± doku olarak tanÄ±mlamak istiyorum. Dokudan Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz Ã¶lÃ¼ doku aÅŸamasÄ±na gelmeden Ã§ekilmiÅŸ olan canlÄ± diyebileceÄŸimiz aÅŸamadaki organlar ve dokularÄ±mÄ±zdÄ±r.

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Buradaki temel amacÄ±mÄ±z eÄŸitim. TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™nde eÄŸitim gÃ¶ren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za bu organlarÄ±n anatomik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin nasÄ±l olduÄŸunu, bu organlardaki belirli hastalÄ±klarÄ±n nasÄ±l gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n anatomik pozisyonuna uygun ve daha canlÄ± olarak ortaya koymak ve Ã¶ÄŸrencilere eÄŸitimlerine katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedeflemekteyiz. Ã–ÄŸrenciler fotoÄŸraflarÄ± inceleyip sorular sordular. Belirli fotoÄŸraflar Ã¼zerinde kÃ¼Ã§Ã¼k derslerde konuÅŸma ÅŸansÄ±mÄ±z oldu. KÃ¼Ã§Ã¼k bir derse vermiÅŸ olduk, Ã¶ÄŸrencilerin ilgisini Ã§ekti bu sergi. EÄŸitim aÃ§Ä±sÄ±ndan unutulmayacak bir tecrÃ¼be olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteyim" diye konuÅŸtu.

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"Ä°NTERNET ORTAMINDA GÃ–REBÄ°LECEÄžÄ°MÄ°Z FOTOÄžRAFLARDAN DEÄžÄ°L"

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Serginin tÄ±p fakÃ¼ltesinde eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilere katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Sakarya Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Ahmet KÃ¶rmen, "Sakarya Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi, saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlar ile bize 1â€™nci sÄ±nÄ±ftan itibaren ameliyat gÃ¶zlemi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok mÃ¼sait bir Ã¼niversite. Ã‡oÄŸu arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu organlarÄ± ameliyathanede gÃ¶zlemleyebiliyorlar ama gÃ¶zlemleme ÅŸansÄ± olmayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in bu fotoÄŸraflarÄ± bu ÅŸekilde gÃ¶rebilmek gerÃ§ekten gÃ¼zel. Bunlar herhangi bir internet ortamÄ±nda bulabileceÄŸiniz fotoÄŸraflardan deÄŸil. DetaylÄ± fotoÄŸraflar, bu ÅŸekilde rahat incelemek gerÃ§ekten gÃ¼zel" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Bir diÄŸer Ã¶ÄŸrenci Deniz User ise "Ameliyathane fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± konusunda burada ilk defa sergimiz oluyor ve benim Ã§ok hoÅŸuma gitti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sene stajlarda bu resimleri kendimizde gÃ¶receÄŸiz. Ãœniversitemizde bÃ¶yle bir sergi aÃ§Ä±lmasÄ± beni mutlu etti" ifadelerini kullandÄ±.

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