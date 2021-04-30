Çok çarpıcı detay ortaya çıktı... Otogardaki bombacılar gazetecilerin tam dibindeydi!

Tam kapanma öncesi yoğun kalabalığın olduğu İstanbul’daki otogarda tam anlamıyla katliam yapmayı planlayan 3 kişi, polisin dikkati sayesinde son anda yakalanmıştı. PKK’lı teröristlerin önce 4 bombayı uzaktan kumandayla patlatmayı, kalabalık toplanınca da 2 bombayı zaman ayarıyla infilak ettirmeyi planladığı ortaya çıktı.

İstanbul'da otogarda patlayıcılarla yakalanan iki şüphelinin yeni ortaya çıkan görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri görülüyor.

BOMBACILAR GAZETECİLERİN TAM DİBİNDEYDİ!

Öte yandan, saldırı hazırlığında bulunan teröristlerle ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Uzay Kesmen ve kameraman Özgür Balaban, bombacıların keşif yaptığı sıralarda otogardaydı ve yayın hazırlığı yapıyordu.

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Kesmen, şu ifadeleri kullandı:

Çarşamba günü tam kapanma öncesi otogarda yoğunluk yayınlarını yapıyorduk. Bizim de hiç farkında olmadığımız o yayında bombacılar keşif faaliyeti yapıyordu. Polisten kaçmak için de üstlerini değiştirmişlerdi. İlk olarak çevrede keşif yaptılar. Tam kapanma öncesinde otogarda inanılmaz bir yoğunluk vardı. Patlayıcıyı yerleştirebilecekleri yerlerin keşfini yaptılar. Daha sonra otogarın dışına çıktılar. Yanlarındaki patlayıcı dolu çantayı diğer teröristten aldılar.

Daha sonra da otogarın dışına çıktılar, emniyetin ilk yaptığı analizlere göre patlayıcı dolu çantayı aldılar.

Teröristler, Emniyet’in başarılı operasyonu sayesinde bir terörist yakalandı.

İkinci terörist ise polisten kaçarak bu noktaya kadar geldi. Yayın yaptığımız sırada teröristler çıkış yaptı. Polisten kaçan ikinci terörist ile 3. terörist bu noktada bir araya geldiler ve üstlerini değiştiler. Bu kapıdan çıkıp sağı solu gözetlemeye başladılar.

ŞÜPHELİLERİN KIYAFET OYUNU

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.

ÇANTADA 5 KİLO PATLAYICI

Güvenlik kameralarının görüntülerine göre 3 zanlı önceki gün otogara geldi. Bir süre çevrede keşif yaptıktan sonra üçü de bölgeden ayrıldı. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra zanlılardan ikisi tekrar otogara geldi ve bir sırt çantası içinde önceden gizlenen bombaları aldı. Bu sırada güvenlik güçlerinin fark etmesi üzerine kaçmaya başladılar. Kaçanlardan biri bombaların olduğu sırt çantasını bir aracın altına attı. Ekipler, iki zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Ramazan A. ve İbrahim Z.’nin PKK’lı olduğu belirlendi. Aracın altına attıkları çantadan, 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4 uzaktan kumandalı ve 2 de zaman ayarlı bomba çıktı. Polis ekipleri, ilk etapta uzaktan kumandalı 4 bombanın 4 ayrı yerde patlatılacağı, zaman ayarlı 2 bombanın ise kalabalığın toplanması ile infilak ettirileceğini değerlendiriyor.

ŞARJLARI BİTMESİN DİYE...

Yapılan incelemede, bombaların sigara kartonlarına konulduğu, telefonlara bağlandığı ve şarjları bitmesin diye yedek batarya ile desteklendikleri belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kamera incelemesinde gözaltına alınan 2 kişinin Y.S. adlı kişiyle de görüştüğünü belirledi. Y.S. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İKİ AŞAMALI KATLİAM PLANI

İşte 3 zanlının adım adım katliam planı ve yakalanma anları:

- PKK’lı Ramazan A., İbrahim Z. ve Y.S., önceki gün sabah saatlerinde Y.S.’nin beyaz otomobilinde buluşarak otogara gitti.

- Y.S., keşiften sonra bombaların yerini Ramazan A. ve İbrahim Z.’ye söyleyerek ayrıldı.

- Ramazan A. ve İbrahim Z., öğleden sonra 14.40 sıralarında taksiyle Öztekin Caddesi’ne geldi.

- Bombaları gizlendiği yerden alan Ramazan A. ve İbrahim Z., yaya girişi bulunan Öztekin Caddesi’nde otogara doğru yürümeye başladı.

- Bu sırada, takipte olan polisler Ramazan A. ve İbrahim Z.’yi yakalamak için harekete geçti.

- Ramazan A., sırt çantasını yol kenarındaki bir aracın altına atarak kaçmaya başladı. Ramazan A. yakalanırken, İbrahim Z. de kaçtığı otogarın içinde ele geçirildi.

- Ramazan A. ve İbrahim Z.’ye talimat veren Y.S. de gece saatlerinde bir evde gözaltına alındı.

- PKK’lı iki terörist eğer planlarını uygulasaydı, otogara yaya girişi bulunan Öztekin Caddesi’nden girdikten sonra yazıhanelerin bulunduğu alana gidecekti.

- Buradaki çöp kutularına uzaktan kumandalı 4 ve zaman ayarlı 2 bombayı yerleştirecekti.

- Tam kapanma öncesi yoğun kalabalığın olduğu yazıhane önlerindeki çöp kutularına koydukları 4 uzaktan kumandalı plastik patlayıcıyı patlatacaklardı.

- Zaman ayarlı 2 bombayı da ilk patlamanın ardından polis ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği anda infilak ettireceklerdi.

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