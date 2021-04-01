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Erol AKKIR/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Çok çarpıcı sonuçlar: Koronavirüs geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor

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Çok çarpıcı sonuçlar: Koronavirüs geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altaş ve Dr. Murat Duyan, koronavirüs ve koku alma kaybıyla ilgili çok çarpıcı bir araştırma yaptı. Araştırma, Covid-19 geçirenlerde koku kaybının kalıcı olmadığını ancak hastalık tarihinden sonraki 6 ayın ardından kokuları farklı algılama olasılığının daha fazla olduğunu ortaya koydu. Dr. Murat Duyan, koronavirüsü atlatan kadınların 72, erkeklerin ise 87 gün sonra koku alma yetilerini tekrar kazandığını, erkeklerin 'yanık lastik', kadınların ise 'çürümüş soğan' kokusu algıladığını tespit ettiklerini söyledi.

Koronavirüs belirtileri arasında koku kaybı ilk sıralarda yer alıyor. Akdeniz Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altaş, Dr. Murat Duyan ve aralarında uzman hekimlerin de bulunduğu ekiple gerçekleştirilen araştırmada, Covid-19 geçirenlerde koku kaybının kalıcı olmadığını ancak hastalık tarihinden sonraki 6 ayın ardından kokuları farklı algılama olasılığının daha fazla olduğu gerçeğini ortaya koydu. Araştırmada Covid-19 geçiren hastaların koku yetilerini tekrar kazandıkları, ancak erkeklerin algıladığı kokunun yanık lastik, kadınların algıladığının ise çürümüş soğan kokusuna benzediği ortaya çıktı.

ULUSLARARASI TIP DERGİSİNDE YAYINLANDI

Dr. Murat Duyan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en önemli semptomlarından birinin koku kaybı olduğunu belirterek, "Tıp dilinde 'anozmi' olarak adlandırılan bu durum birçok araştırmaya da konu oldu" dedi.

Dr. Duyan, "Koku algı bozukluğu saptadığımız hastalarımızı klinik çalışma olarak uluslararası bir tıp dergisine gönderdik. Çalışmamız yayımlandı. Covid-19 ile enfekte olduktan sonra total koku kaybı olan anozmi gelişebiliyor. Erkek hastalar total koku kaybı olduktan 87 gün sonra koku almaya başlıyor. Burada ilginç olan aldığı tüm kokuların yanmış lastik kokusunu anımsattığını ifade etmesi. Kadın hastamız ise koku kaybından yaklaşık 72 gün sonra koku almaya başladı. Fakat aldığı kokuların çürümüş soğan kokusunu anımsattığını ifade etti" dedi.

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HASTALAR KOKU ALMA EĞİTİMİNE YÖNLENDİRİLDİ

Covid-19'a yakalanan bu hastalarla ilgili nörolojik, psikiyatrik ve kulak burun boğaz (KBB) muayeneleri sonrası koku alma bozukluğu olan 'parozmi' tanısı konulduğunu ifade eden Dr. Murat Duyan, "Yaklaşık 5-6 ay geçmesine rağmen koku alma bozukluğu halen hastalarımızda devam etmektedir. Hastalarımızı koku alma fonksiyon kaybı nedeniyle KBB bölümündeki hekim arkadaşlarımıza koku eğitimi almak üzere yönlendirdik" dedi.

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KOKU BOZUKLUĞU KBB UZMANLARININ KONUSU

Anozminin, hasta Covid-19'dan kurtulduktan sonra birkaç hafta devam ettiğini aktaran Dr. Murat Duyan, "Ancak geç dönemde ortaya çıkan parozmi (var olan kokuların farklı algılanması) döneminin ne kadar sürdüğü konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Raporumuz ışığında koku bozukluğu olan Covid-19 hastalarının geç dönemde ortaya çıkabilecek semptomları olabileceğinden takip edilmesini öneriyoruz. Parozmi tespit edilirse koku eğitimi için kulak burun boğaz uzmanlarına yönlendirilmelidir" dedi.

 

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