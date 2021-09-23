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Çok aşı yapan aile hekimlerine ek ödeme

#Aile Hekimleri#Koronavirüs Aşısı#Ek Ödeme
Çok aşı yapan aile hekimlerine ek ödeme
Meltem Özgenç

Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin yaptığı eylemler sonrasında yeni bir ek ödeme genelgesi yayımladı.

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Kayıtlı nüfusun aşılanma oranının yüksek olmasıyla ilgili 11 şart öne sürülen genelgede, aile sağlığı çalışanlarından koşullara uyanlara 500 ile 1500 TL arası, aile hekimlerine bin ile 3 bin TL arası ödeme yapılacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “11 şart öne sürüldüğü için aile hekimlerinin sadece yüzde 15’i bu ek ödemelerden yararlanabilecek. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi:

‘ŞARTSIZ OLSUN’

“Bu şartlar yerine getirilmesi pek mümkün olmayan kuralları barındırıyor. Bizim diğer sağlık çalışanlarından hiçbir farkımız yok. Çünkü 105 milyon aşının 65 milyonu aile sağlığı merkezlerinde uygulandı. Bu arada poliklinik hizmetlerine de devam ettik. Hafta içi 1 milyon 200 bin yapılan aşı, hafta sonları 200 binlere düşüyor. Bu aile sağlığı merkezlerinin farkını gösteriyor. 12 ay hiç yatırılmamış şartsız ek ödememizi bize versinler istiyoruz. Biz de COVID’li hastayla, temaslı hastayla uğraştık. Polikliniklerimiz hiç kapatılmadı. Esnek çalışmadık. Tüm bunların tekrar değerlendirilmesi şart. Küçük küçük düzenlemelerin hiçbir anlamı yok.”

O ŞARTLARDAN BAZILARI

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- 30 yaş ve üzeri kayıtlı kişilerin aşılama oranının yüzde 75 ve üzerinde olması,
- 40 yaş ve üzeri kayıtlı kişilerin aşılama oranının yüzde 80 ve üzerinde olması,
- 50 yaş ve üzeri kayıtlı kişilerin aşılama oranının yüzde 85 ve üzerinde olması,
-  60 yaş ve üzeri kayıtlı kişilerin aşılama oranının yüzde 90 ve üzerinde olması,
- Aile hekimliği biriminin aşılanan nüfusunun, aile hekimliği biriminin aşılanabilir hedef nüfusuna oranının yüzde 85’e eşit ve üzerinde olması.

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#Aile Hekimleri#Koronavirüs Aşısı#Ek Ödeme