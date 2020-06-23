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Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Çok ama çok acı! O anlar kamerada...

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolda yürüyen talihsiz adam, devrilen helezonun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ilçenin Fırat Mahallesi meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ramazan Ağırtaş idaresinde ki 15 PP 406 plakalı traktör, dönmeye çalışırken, römorka bağlı helezon devrildi. O anda caddede yürüyen 56 yaşında ki Ferit Kayışkıran devrilen helezonun altında kaldı.

Kazayı görenler talihsiz adamın yardımına koşarak, 112 Acil ekiplerine haber verildi. Yaralı ekiplerce Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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