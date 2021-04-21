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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Çok acı son! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Adana'da, dün, evlerinde başından tabancayla vurulan 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Medine'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin en üst katında meydana geldi. Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi.

Çok acı son Yakınları sinir krizi geçirdi

KURTARILAMADI

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Medine Güçlü, burada ameliyat edildi. Ancak Medine, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TABANCAYLA OYNARKEN KENDİSİNİ VURMUŞ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Yapılan araştırmada Medine Güçlü’nün babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken, kazara kendisini vurduğu saptandı.

Çok acı son Yakınları sinir krizi geçirdi

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