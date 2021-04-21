Çok acı son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin en üst katında meydana geldi. Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Medine Güçlü, burada ameliyat edildi. Ancak Medine, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



TABANCAYLA OYNARKEN KENDİSİNİ VURMUŞ



Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Yapılan araştırmada Medine Güçlü’nün babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken, kazara kendisini vurduğu saptandı.

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