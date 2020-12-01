Çok acı ölüm! İbretlik sözler: Ne olur, yalvarıyoruz size!

Kentteki pandemi hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesi’nde görev yapan 13 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Selver Kuşçu Ünal, 11 Kasım’da koronavirüse yakalandı. Kronik astım hastası olan Ünal, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ünal, 22 Kasım günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ünal, doktorların tüm müdahalesine karşın dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Selver Kuşçu Ünal için bugün görev yaptığı Beyhekim Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen törende, ayakta durmakta güçlük çeken polis memuru eşi Metin Ünal gözyaşlarını tutamadı. Törene katılan Selver Kuşçu’nun mesai arkadaşları da gözyaşı döktü.

‘SIRA NE ZAMAN BİZE GELECEK BİLMİYORUZ’

Selver Kuşçu Ünal ile yıllarca birlikte çalışan hemşire İsmihan Uçar, Selver hemşirenin sevgi dolu bir kişi olduğunu belirtti. Herkesin koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere uyması için çağrıda bulunan Uçar, şunları söyledi:

''Selver Hanım ile omuz omuza çalıştık. Çok iyi, sevgi dolu bir arkadaşımızdı. Çok merhametliydi. Hastalara elinden geldiğince yardımcı olan bir insandı. Acımız, kaybımız çok büyük. Lütfen insanlara yalvarıyoruz artık. Bize destek olsunlar. Şu an yapabileceğimiz tek şey maske ve mesafe kurallarına uymak. Selver hemşirenin 2 çocuğu var. Biri 9, diğeri 2,5 yaşındaydı. 2,5 yaşındaki çocuğunun annesiyle anısı olmayacak, hatırlamayacak. Ne olur maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Yalvarıyoruz size, bize destek olun. Buraya servise gelen hastalara, kendi annemiz, kendi kardeşimiz gibi davranıyoruz. Bizim gördüklerimizi onlar görse, eminim dışarıya çıkmazlar. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlarımız sırayla virüse yakalanıyor. Sıra bize ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bu tedirginliği yaşıyoruz. Eve gittiğimde çocuğuma daha sıkı sarılıyorum''

Törenin ardından Yazır Mezarlığı'na götürülen Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.