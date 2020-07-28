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Hürriyet
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Esat TAŞTEKİN/DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Çok acı olay! Oğlunu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti...

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Çok acı olay! Oğlunu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti...
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ali Karakoç (40), boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, sudan çıkmayı başaramayınca boğuldu.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karakoç, suya atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, kanaldan çıkmayı başaramadı. Ali Karakoç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı haber alıp gelen yakınları, yaptıkları aramayla Karakoç'un cansız bedenine ulaştı.

Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Çok acı olay Oğlunu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti...


 

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