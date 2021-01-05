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Muammer ŞAN/KARAMAN (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Çok acı olay! Koronavirüs 1 saat arayla canlarını aldı...

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Çok acı olay! Koronavirüs 1 saat arayla canlarını aldı...
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Koronavirüs Türkiye'de can almaya devam ediyor. Karaman'da koronavirüse yakalanan iki kardeşin 1 saat arayla hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karaman'da koronavirüse yakalanan Fatma Aktaş (71) ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş (89), 1 saat arayla hayatlarını kaybetti. 2 kardeş, şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Güldere koyundaki evlerinde birlikte yaşayan Fatma Aktaş ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş'a bir süre önce koranavirüs teşhisi koyuldu. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün, 1 saat arayla yaşamlarını yitirdi. 

Kardeşler, şehir mezarlığında yan yana defnedildi. İki kardeşin yakınlarının karantinada olduğu öğrenildi. 

 

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