Çok acı olay! Koronavirüs 1 saat arayla canlarını aldı...

Karaman'da koronavirüse yakalanan Fatma Aktaş (71) ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş (89), 1 saat arayla hayatlarını kaybetti. 2 kardeş, şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Güldere koyundaki evlerinde birlikte yaşayan Fatma Aktaş ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş'a bir süre önce koranavirüs teşhisi koyuldu. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün, 1 saat arayla yaşamlarını yitirdi.

Kardeşler, şehir mezarlığında yan yana defnedildi. İki kardeşin yakınlarının karantinada olduğu öğrenildi.