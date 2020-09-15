MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇok acı olay! Kardeşini arayıp 'beni hastaneye götür' dedi ama...
GeriGündem Çok acı olay! Kardeşini arayıp 'beni hastaneye götür' dedi ama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Çok acı olay! Kardeşini arayıp 'beni hastaneye götür' dedi ama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok acı olay! Kardeşini arayıp 'beni hastaneye götür' dedi ama...
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanınca kardeşini arayıp kendisini hastaneye götürmesini isteyen 5 yıldızlı bir otelin muhasebe müdürü Yusuf Çevik (48), evinde ölü bulundu.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin muhasebe müdürlüğünü yapan Yusuf Çevik, dün saat 12.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Kardeşini arayan Yusuf Çevik, iyi hissetmediğini belirtip, kendisini hastaneye götürmesini istedi. Bir süre sonra eve gelen kardeşi, zili çaldı, Yusuf Çevik kapıyı açmayınca da telefonla aradı. Evin içerisinden gelen zil sesini duyan kardeşi, çağırdığı çilingire kapıyı açtırdığında Yusuf Çevik'i salonda hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çevik'in öldüğü belirlendi. Yusuf Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle