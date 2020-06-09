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Mehmet ÇİL / DATÇA - DHA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

Çok acı olay! Dairesinde müşteriyi gezdirirken cansız bedenle karşılaştı

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Çok acı olay! Dairesinde müşteriyi gezdirirken cansız bedenle karşılaştı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Tanju Erkut (74), inşaat tuvaletinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin edilen diyabet hastası Erkut'un kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

İstanbul'da yaşayan Tanju Erkut, 2 Haziran günü, damadının satmayı planladığı evin piyasa değerini araştırmak için Datça'ya geldi. 6 Haziran günü de Bodrum'daki kızının yanına gitmek için feribot bileti aldı. En son, hava muhalafeti nedeniyle seferler iptal edilince, Datça Cumhuriyet Meydanı'ndaki ofise giderek, biletinin tarihini değiştiren Erkut'u bir daha gören olmadı. Valizini de ofise bırakan Erkut'tan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Çok acı olay Dairesinde müşteriyi gezdirirken cansız bedenle karşılaştı

Polis ve jandarma ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) arama çalışması başlattı. Diyabet hastası olduğu belirtilen Erkut'un fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı. Arama çalışmaları bugün de sürerken, müteahhit İskender Yalçın, polisi arayıp, İskele Mahallesi Özbel mevkisinde yapımı devam eden inşaatındaki dairelerden birinde, müşteri gezdirdiği sırada erkek cesedi bulduğunu bildirdi.

Çok acı olay Dairesinde müşteriyi gezdirirken cansız bedenle karşılaştı

İnşaat giden polis ekipleri, cesedin 3 gündür kayıp olan Erkut'a ait olduğunu belirledi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürerken, Erkut'un tuvalet için girdiği inşaatta, kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor.

Tanju Erkut'un kesin ölüm nedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

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