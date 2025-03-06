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Çok acı olay! Çamaşır asarken 4'üncü kattan düşen hamile kadın hayatını kaybetti

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#Sakarya#Adapazarı#Hastane
Çok acı olay Çamaşır asarken 4üncü kattan düşen hamile kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 10:56

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çamaşır asarken 4'ncü kattan düşen 28 haftalık hamile olan Aedah Habeeb Abed Abed (20) hastanede hayatını kaybetti.

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Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 28 haftalık hamile olan yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20), çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Sakarya#Adapazarı#Hastane

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