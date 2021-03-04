Çok acı olay! 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Polis, anne babayı emniyete götürerek ifadelerini aldı.
Soruşturma sürüyor.