MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇok acı olay! 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek hayatını kaybetti
GeriGündem Çok acı olay! 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale) (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Çok acı olay! 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok acı olay! 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Polis, anne babayı emniyete götürerek ifadelerini aldı.

Soruşturma sürüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi