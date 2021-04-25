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HaberlerGündem Haberleri Adnan Yıldız Aksu Çayı'nda hayatını kaybetti... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı
GeriGündem Adnan Yıldız Aksu Çayı'nda hayatını kaybetti... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı
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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Adnan Yıldız Aksu Çayı'nda hayatını kaybetti... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı

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Adnan Yıldız Aksu Çayı'nda hayatını kaybetti... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı

Antalya'da Aksu Çayı'nda Adnan Yıldız(19) boğularak hayatını kaybetti. Baba Müslüm Yıldız ise ölen oğlunun kıyafetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

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  • Antalyadan acı haber... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı
  • Antalyadan acı haber... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı
  • Antalyadan acı haber... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı
  • Antalyadan acı haber... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay kenarına gelen Adnan Yıldız, karşı tarafta balık tutanların yanına gitmek için suya girdi. Karşıya geçip, geri dönerken yorulan ve suda çırpınan Adnan Yıldız'ı gören arkadaşları, ailesine haber verdi. Olay yerine gelen baba Müslüm Yıldız, eşi ve yakınları 112'yi arayarak yetkililere haber verdi.

Adnan Yıldız Aksu Çayında hayatını kaybetti... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı

Ekiplerin gelişini beklemeden Müslüm Yıldız'ın yakınları, suya girerek kaybolan genci aramaya başladı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının gelmesinin ardından yapılan yarım saatlik çalışma sonunda, Adnan Yıldız'ın cansız bedeni kaybolduğu yerde suyun dibinde bulundu. Baba Müslüm Yıldız ölen oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.
Adnan Yıldız Aksu Çayında hayatını kaybetti... Kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı

Adnan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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