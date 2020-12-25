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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)-
Haber Giriş: 25.12.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Çok acı haber! Henüz 1 yaşındaydı: Üzerine devrildi

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Çok acı haber! Henüz 1 yaşındaydı: Üzerine devrildi
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Suriye uyruklu ailenin 1 yaşındaki bebekleri Ritec El Muhammed yaşamını yitirdi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ritec El Muhammed, dün akşam saatlerinde evlerinde oyun oynadığı sırada sehpadaki televiyon üzerine devrildi. Minik çocuk, çığlıklarını duyan ailesinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan bebek, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ritec El Muhammed'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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