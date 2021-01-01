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Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Çok acı haber! 4 çocuk annesi kadının cansız bedeni sokakta bulundu

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İstanbul Esenyurt'ta temizlik görevlisi bir kişi, sokak ortasında 4 çocuk annesi kadının cansız bedenini buldu. Kadının cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak'ta sabah saatlerinde sokağı gelen temizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil arasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni bulunan kişinin 4 çocuk annesi Arife N. olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, cesedin bulunduğu noktada incelemeler yaptı.  Arife N.'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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