Çok acı... Dere yatağına devrilip alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybetti
Samsun'da dere yatağına devrilip alev alan otomobilde kimliği belirsiz kişinin cesedi bulundu. Otomobilin bagajında yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, dere yatağına devrilip alev alan otomobili görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta yapılan incelemede 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bagajda ise yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI
Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini araştırıyor.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara