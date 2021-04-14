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Hakan AKGÜN- Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Çok acı... Dere yatağına devrilip alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybetti

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Samsun'da dere yatağına devrilip alev alan otomobilde kimliği belirsiz kişinin cesedi bulundu. Otomobilin bagajında yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, dere yatağına devrilip alev alan otomobili görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta yapılan incelemede 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bagajda ise yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çok acı... Dere yatağına devrilip alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybetti

İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini araştırıyor.

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