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Çok acı... Baba ile kızı denizden dönerken kazada hayatını kaybetti

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#Antalya#Trafik#Kaza
Çok acı... Baba ile kızı denizden dönerken kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 15:24

Antalya'nın Finike ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobildeki Özgür Atik (43) ile kızı Nejla Atik (16) yaşamını yitirdi. Baba ile kızının denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Finike- Kumluca kara yolunda meydana geldi. Özgür Atik idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. Bu sırada Özgür Atik ile kızı Nejla Atik araçtan fırladı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özgür Atik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Nejla Atik ise ambulansla kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çok acı... Baba ile kızı denizden dönerken kazada hayatını kaybetti
Baba ile kızının denizden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Özgür Atik ile kızı Nejla Atik'in cenazesinin Sahilkent Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
Çok acı... Baba ile kızı denizden dönerken kazada hayatını kaybetti

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#Antalya#Trafik#Kaza

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