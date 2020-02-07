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Gündem
Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Çok acı! 3 kardeş hayatını kaybetti

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Çok acı! 3 kardeş hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yangında aynı aileden Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş'ın (4) hayatını kaybettiğini belirledi.

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  • Ispartada çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
  • Ispartada çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
  • Ispartada çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
  • Ispartada çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş, alevlerin arasında kaldı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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