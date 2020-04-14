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Bülent TATOĞULLARI/DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Çok acı! 10 günlük bebek ölü bulundu...

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Çok acı! 10 günlük bebek ölü bulundu...
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ANTALYA'da, henüz adı koyulmamış 10 günlük bebek, yatağında ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'taki evde meydana geldi. Gülseren Kartal, iddiaya göre, daha isim koymadıkları 10 günlük kız bebeğini yatağında hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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