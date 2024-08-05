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Çoğu kişi onlara 'yapamazsın' demişti... İşlerini bırakan Seda ve Handan, hayalini gerçekleştirdi

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#Niğde#Kamyon Şoförü#Niğde Haberleri
Çoğu kişi onlara yapamazsın demişti... İşlerini bırakan Seda ve Handan, hayalini gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 13:56

Niğde'de işlerini bırakıp baba mesleği kamyon şoförü olmaya karar veren iki kadın, ehliyet aldıktan sonra kalsit madeninde pembe baretlerini takıp şoförlük yapıyor.

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Mutlu olmadıklarını fark ettikleri işlerini bırakıp baba mesleği kamyon şoförü olmaya karar veren iki kadın, önce kamyon sürmek için gerekli ehliyeti aldı, ardından Niğde'nin en büyük kalsit madeninde işe başladı. Babaları kamyon şoförü olan ve bu hayalle büyüyen 29 yaşındaki Seda Bakıral ve 38 yaşındaki Handan Kirazcı, damperli kamyonları ustalıkla kullanıyor.

Çoğu kişi onlara yapamazsın demişti... İşlerini bırakan Seda ve Handan, hayalini gerçekleştirdi

"SEN BİR KADINSIN, YAPAMAZSIN" DEDİLER

Seda Bakıral, çalıştığı tekstil fabrikasından istifa ettiğini ve hayal ettiği işi yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti. Bakıral, “Babamdan zaten hevesliydim. Babam tır şoförü, yurt dışına gidiyor. Ben de tekstilde çalışırken bir anda karar verdim. Hevesim, hayallerim yarıda kalmasın dedim. Tekstilde çalışırken ehliyetlerin hepsini aldım, burada da sağ olsunlar iş imkanı sundular.

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Çoğu kişi onlara yapamazsın demişti... İşlerini bırakan Seda ve Handan, hayalini gerçekleştirdi

Ailem de her zaman arkamdaydı. Çoğu insan da 'Bu işi yapamazsın, sen bir kadınsın, araba senden çok büyük, yanında çocuk gibi kalırsın' falan dediler ama yaptım, yapıyorum” dedi.

Çoğu kişi onlara yapamazsın demişti... İşlerini bırakan Seda ve Handan, hayalini gerçekleştirdi

25 yıl kadın kuaförlüğü yapan ve kamyon şoförü olma hayalinden vazgeçmeyen Handan Kirazcı ise, "Ben kamyoncu kızıyım ve babamın mesleğine hep özenmiştim.

Çoğu kişi onlara yapamazsın demişti... İşlerini bırakan Seda ve Handan, hayalini gerçekleştirdi

Zamanında çok istedim ama şimdiki gibi kadınların her işte, her alanda çalışmalarına sıcak bakmıyorlardı. O zaman babam 'Kızım yapamazsın, çok zor bir iş, rahat edemezsin' demişti. İçimde kaldı. Daha sonra böyle bir fırsat geldi elime, değerlendirmek istedim. Bu benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.

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Çoğu kişi onlara yapamazsın demişti... İşlerini bırakan Seda ve Handan, hayalini gerçekleştirdi

Kadınların istedikleri zaman her işin üstesinden gelebileceğini söyleyen Kirazcı, “Aslında keşke ilk başta şoför olarak başlasaymışım, hiç kuaförlüğe bulaşmasaymışım. Kadınlar, kesinlikle kimseyi dinlemesinler, içlerinden gelen sese kulak versinler, içlerinden eğer ben bunu yaparım diyorlarsa kesinlikle başarırlar” şeklinde konuştu.

Çoğu kişi onlara yapamazsın demişti... İşlerini bırakan Seda ve Handan, hayalini gerçekleştirdi

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#Niğde#Kamyon Şoförü#Niğde Haberleri

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