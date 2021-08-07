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Coğrafya Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Coğrafya Öğretmenliği taban puanları kaç? İşte Coğrafya Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Coğrafya Öğretmenliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Coğrafya Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Sıralama
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|383,10199
|22.941
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|381,60305
|24.160
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|374,14761
|30.918
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|367,26259
|38.442
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|366,24088
|39.713
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|358,95000
|49.705
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|358,90891
|49.766