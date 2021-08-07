Coğrafya Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Coğrafya Öğretmenliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Coğrafya Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Sıralama MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 383,10199 22.941 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 381,60305 24.160 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 374,14761 30.918 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 367,26259 38.442 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 366,24088 39.713 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 358,95000 49.705 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 358,90891 49.766

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