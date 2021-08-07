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Haber Giriş: 07.08.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Coğrafya Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Coğrafya Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Coğrafya Öğretmenliği taban puanları kaç? İşte Coğrafya Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Coğrafya Öğretmenliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Coğrafya Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıSıralama
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ20383,1019922.941
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ20381,6030524.160
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ20374,1476130.918
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ20367,2625938.442
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ20366,2408839.713
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ20358,9500049.705
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ20358,9089149.766

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