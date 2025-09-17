Coğrafi şartlar zor olunca Kaymakam devreye girdi: Makam aracını gönderdi! 'Teşekkür ederim, Allah razı olsun'

Haberin Devamı

Pervari ilçesinde sağlık hizmetlerinin aksamaması için örnek bir uygulamaya imza atıldı. Aşağıbağcılar köyünde yaşayan vatandaşlar, yol ve arazi şartlarının elverişsiz olması sebebiyle sağlık taramasına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine kaymakamlık devreye girerek makam aracını köy halkının hizmetine sundu.

Makam aracıyla köyden alınan vatandaşlar, Pervari ilçe merkezine getirilerek sağlık ekiplerince muayene edildi. Vatandaşlar, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, yaptığı açıklamada ilçenin coğrafi şartlarına dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığınca ilçemize gönderilen mobil kanser tarama tırımız vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlamıştır. İlçemizin coğrafi şartlarında dolayı tırımız merkezi ve ulaşılabilir yerlerde hizmet etmektedir. Vatandaşlarımızın bu sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla ilçemizde hizmet veren tüm kamu kurumu araçları, kaymakamlık makam arabası dahil, vatandaşlarımızın hizmetine tahsis edilmiştir. Bu vesileyle ben vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve afiyetler diliyorum" dedi.

Aile hekimliği uzmanı Dr. Gülzade Ciğerci ise kanser taramalarının önemine vurgu yaparak, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan kanser tarama programı kapsamında Pervari Toplum Sağlığı Merkezi olarak Devlet Hastanesi bahçesinde mobil mamografi aracımızla kanser taramaları yapmaktayız. Sık görülen meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri taramalarını yapıyoruz. Aracımız iki hafta boyunca Pervari ilçemizde hizmet verecektir. Erken teşhis hayat kurtarır. Bütün halkımızı kanser taramalarına bekliyoruz" diye konuştu.

Sağlık taramasından geçen köy sakinlerinden Ayşe Kandemir ise memnuniyetini dile getirerek, "Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kaymakam bey aracını bizim için gönderdi. Doktorlarla, hemşirelerle beraber bizi gelip aldılar. Muayene olduk, Allah razı olsun hepsinden. Teşekkür ederim, sağ olsunlar" şeklinde konuştu.