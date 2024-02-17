Çocuktan ne istedin vicdansız

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Önceki gün Engin Karaoğlu ve 16 yaşındaki oğlu Ege Karaoğlu, sokakta yürüyordu. Hamdi Sevimliot, bir süredir izini sürdüğü Engin Karaoğlu’nu sokak üzerinde görünce silahla ateş açtı. Kendine ateş açıldığını gören Engin Karaoğlu kaçmaya başladı. Engin Karaoğlu’nun kaçtığını gören Hamdi Sevimliot, yanındaki oğlu Ege Karaoğlu’na yöneldi. Babası gibi kaçmaya çalışan Ege Karaoğlu’na ateş eden Hamdi Sevimliot, Ege Karaoğlu’nu başından vurdu. Ege Karaoğlu kanlar içinde yere yığılırken, Hamdi Sevimliot kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansın hastaneye götürdüğü Ege Karaoğlu’nun öldüğü belirlendi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri olayın ardından Hamdi Sevimliot’u yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Hamdi Sevimliot, ifadesinde, cinayeti itiraf ederek Engin Karaoğlu’nun eşiyle ilişki yaşadığını öğrenmesi nedeniyle olayın yaşandığını öne sürdü.