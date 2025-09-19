Çocukluk sevdasını emeklilikte gerçekleştirdi! 'Selvi Boylum Al Yazmalım filminden esinlendim'

Haberin Devamı

Emekli olduktan sonra hayalindeki atölyeyi kuran 63 yaşındaki Ali Akın, atıl ağaç ve kerestelerden model araba, tren ve çeşitli dekoratif ürünler yapıyor. Küçük yaşlardan itibaren ahşap işçiliğine ilgisi olduğunu anlatan Akın, "Bu alanda herhangi bir eğitim almadım ama görerek öğrenen bir yeteneğim vardı. Çocukluğumdan bu yana hayal gücümle ahşap el sanatları üretiyordum. Emekli olduktan sonra ise bu işi daha profesyonelce yapmaya başladım.

Haberin Devamı

Atölyemde model arabalardan ahşap yakma çalışmalarına kadar birçok dekoratif ürün üretiyorum. Sevdiğim işi yapmak bana mutluluk veriyor.dedi.

Sanatına olan merakının ömür boyu süreceğini belirten Akın, zaman zaman fuarlara da katılarak çalışmalarını sergilediğini ve yeni fikirler edindiğini söyledi. Akın, "Önceden sadece hayal ürünlerimi üretirken, fuarlara katıldıkça yeni fikirler kazandım. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da düzenlenecek Craftİstanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı'na katılmaya hazırlanıyorum. Bu benim ikinci fuar deneyimim olacak. Hem sanatımı göstereceğim hem de farklı el sanatlarını görerek kendimi geliştirme imkanı bulacağım" diye konuştu.