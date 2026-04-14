Çocukluk döneminde aşısı yapılıyor | Şiddetli baş ağrısı çeken Çağla entübe edildi... 'İlk başta tespit edemediler' iddiası

Haberin Devamı

Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’na giden 8’inci sınıf öğrencisi Çağla Savaş (14), 4 Nisan’da ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. İddiaya göre; yapılan kan tahlilinin ardından serum ve antibiyotik tedavisi verilip, taburcu edildi. Ertesi gün çocuklarının daha da kötü olduğunu gören ailesi, Çağla'yı tekrar aynı hastanenin acil servisine getirdi ve benzer tedavinin ardından taburcu edildi. Baş ağrıları artan Çağla'yı ailesi, 6 Nisan’da uzman hekime muayene ettirdi. Çağla'ya antibiyotik tedavisi verildi ve evine gönderildi.

Haberin Devamı

BİR HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA

Aile, çocuklarına verilen ilaçları kullandı, durum kötüye gidince 7 Nisan'da tekrar aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Yine aynı tedavi verildi. Aile, çocuklarının şikayetleri daha kötüye gidince 8 Nisan'da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne (BEUN) başvurdu. Burada çekilen tomografinin ardından Çağla Savaş'ın menenjit olabileceğinden şüphelenilerek bu yönde tedavisine başlandı. Beyin ameliyatı geçiren Çağla Savaş kendi başına solunum yapamadığı için entübe edildi. Çağla'nın yoğun bakımdaki tedavisi, 1 haftadır sürüyor. Çağla dışında 2 çocukları daha olan Anne Gülşah Savaş ve baba Emrah Savaş, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Öte yandan aile, günde 3 kez olan yoğun bakım görüş hakkını kaçırmamak için hastaneden hiç ayrılmıyor.

'ÇOCUĞUMUZUN BAŞI GERİYE DOĞRU YASLANDI'

Menenjit teşhisinin daha önce konulabileceğini ancak hatalı teşhis nedeniyle 4 gün zaman kaybettiklerini söyleyen baba Emrah Savaş, "Şiddetli bir baş ağrısıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gittik gece. Orada kan tahlili falan yaptılar. Çocuğa orada serum yapıp göndermişler. Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler. Ertesi gün yine aynı şekil, çocuğun baş ağrıları geçmedi. Yine aynı acile götürdük. Burada da enfeksiyonun yükseldiğini söylediler. Çocuğun baş ağrıları hiç geçmiyor, verdikleri ilaçlar antibiyotikler, 'Bir de uzmana gösterelim’ dedik, pazartesi gösterdik. Uzman, acilde yapılan kan tahlillerine bakarak aynı serumu yazdı, daha düşük antibiyotik vererek gönderdi bizi. Kamera kayıtlarını da isteyeceğim. Şikayette bulunduğum zaman, çocuğun hastaneden çıkış görüntülerini görseniz; zaten dersiniz ki 'Bu çocuğu nasıl bırakıyorsunuz.' Çocuğu, annesi bir kolunda ben bir kolunda zor götürüyoruz. Bir de uzmana giderken çocuğumuzun başı geriye doğru yaslandı artık. Geriye doğru yaslanma, bu hastalığın zaten en önemli belirtilerinden birisiymiş. Şimdi buralarda öğreniyoruz bunları" dedi.

Haberin Devamı

'96 SAATİMİZ GİTTİ'

Kızının rahatsızlıklarının geçmediğini, uzman muayenesinden sonra da kötüye gittiğini anlatan Emrah Savaş, "Ertesi akşam çocuğum yine rahatsızlandı, yine acile gittik, yine aynı. Hiçbir değişik bir şey yok. Kimse demiyor ki, 'Bir MR çekelim, bir tomografi çekelim.' Olacak gibi değil, 'BEUN’a getirelim' dedik. 4’üncü günün sabahında buraya geldik. Buraya gelince de geç kalınmış. Burada yaşadığımız süreç çok zor. Duyduğumuz, doktorlarımızın bize söylediği şeyler, hiç iç açıcı değildi. Ama yavrumuz dayanıyor, ameliyatını oldu. Ameliyatımız güzel geçti. Ameliyattan sonra tepkiler vermeye başladı, gözleriyle. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Burada bize söylenilen bu virüs, çok hızlı yayılan bir virüsmüş. '6- 12 saatte bütün beyni, bütün vücudu ele geçirebiliyor' dediler. Ama biz orada 4 günümüzü kaybettik. 6 saat, 12 saat bir şey değil; 96 saatimiz gitti. Bir tomografi çekin, olmadı bizi buraya sevk edin. 4 gün boyunca çocuğa hep aynı serum" diye konuştu.

Haberin Devamı

'BAŞKALARININ BAŞINA GELMESİN'

Baba Savaş, "Başındaki baskıyı azaltmak için beyin tarafından bir operasyon geçirdi. Zorlu bir süreçti, o baskıdan dolayı rahatlasa da nefes alma olayıyla uğraşıyor, nefesi makinadan, entübe edildi. Yoğun bakımda, tabii ayrılamıyoruz. Riskli, risk olduğu için de buralardayız. Çocuğumuzu bırakamıyoruz, gidemiyoruz. Ben gerekli her şeyi yapacağım, şikayetlerde bulunacağım. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: İKİNCİ BİR MENENJİT VAKASI YOK

Zonguldak Valiliği'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu durum, İl Sağlık Müdürlüğü’nün bildirimi zorunlu hastalıklar sistemi kapsamında şüpheli vaka olarak kaydedilmiş; okul idaresi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapılan bildirim üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Bu doğrultuda, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09.00’da Halk Sağlığı ekipleri tarafından okulda gerekli inceleme ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında; yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, okul kantini çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatılmış, ayrıca ailelere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup, mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir. Başta Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisleri olmak üzere tüm sağlık birimleri konuyu Valiliğimiz koordinasyonunda hassasiyetle takip etmektedir" denildi.

Haberin Devamı

TEDAVİYİ YÜRÜTEN HEKİM: ZONGULDAK VE ÇEVRESİNDE SALGIN YOK

Zonguldak'ta Çağla Savaş'ın menenjit ön tanısı ile tedavi altına alınmasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne, menenjit şüphesiyle başka hastalar da sevk edildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu şüpheli hastalarda, menenjit vakasına rastlanmadı. BEUN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "Zonguldak'ta menenjit vakalarının arttığına dair çeşitli konuşmalar olmakta. Aslında tek bir vakamız var, menenjit şüpheli. Baş ağrısı, kusma, ateş ve vücudundaki döküntü şikayetiyle bize başvurdu ve menenjit ön tanısıyla bu hastamızı tedavi altına aldık. Tedavisi halen, çocuk yoğun bakım servisimizde sürmekte. Bununla beraber birçok menenjit şüpheli vakaların bize gönderilmesine rağmen tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Bu yüzden Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok. Şu anda münferit, tek bir vaka mevcut. Bu vakanın da tedavisi sürüyor" dedi.

Haberin Devamı

AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Menenjite yol açan 2 tip mikrop türüne karşı rutin aşı programı bulunduğunu, menenjitin korktukları bir hastalık olduğunu ve ölümcül seyredebildiğini anlatan Prof. Dr. Pişkin, "Çeşitli sekeller bırakabiliyor, sağırlık, zeka geriliği yapabiliyor. Bu yüzden bizim her zaman doktorlar olarak çok çekindiğimiz ve korktuğumuz bir hastalık. 'Meningokok' dediğimiz mikrop ülkemizde rutin aşılama programında yer almadığı için vakalar görülebilmekte. Tabii bu mikrobun da bir aşısı mevcut, ülkemizde vatandaşlarımız özel olarak temin edebiliyorlar" diye konuştu.

BAŞ AĞRISI, BULANTI- KUSMA VE ATEŞ ÜÇLÜSÜNE DİKKAT

Menenjiti ayırt edebilecek noktaları söyleyen Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "Menenjit bizim beynimizi ve menikslerimizi tutan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Baş ağrısı, bulantı- kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda, bu hastalığı aklımıza getirmemiz lazım ve doktorlar tarafından mutlaka çocuğumuzun değerlendirilmesi gerekiyor. Bu üçlü bulgularla beraber, döküntü ve bilincinde değişiklik oluyorsa çocukların menenjitten çok fazla şüphelenmek gerekiyor. Ve bunun tanısını koymak için belinden su almak gerekiyor. Bazen insanlar, çocuklarının belinden su aldırmak istemiyorlar ama bu tanıyı koymak için şart ve belirgin sıkıntı yaratan bir durum değil. Menenjit şüphesi olan vakaların hızlıca doktora başvurmalarında fayda var" dedi.

'BULAŞ İÇİN DAHA UZUN SÜRELİ TEMASLAR LAZIM'

Menenjitin kolay bulaşmadığını, hasta ile uzun zaman geçirilmesini ve yakın temas kurulması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Pişkin, "Yakın temaslı olmadığınız müddetçe menenjit vakası ile menenjit olma olasılığınız çok düşük. Özellikle ergen gruptan daha çok korkuyoruz. Bu yaş grubunda, meningokok mikrobunun taşıyıcılığı daha çok görülüyor. O yüzden bu grupta daha sık karşımıza çıkan bir hastalık. Ama taşıyıcı demek, hasta demek değil. Bunların çoğunluğu hastalık yapmıyor. Bu salgın yaptığı zaman, özellikle aynı sınıfta, aynı evde uzun süre beraber yaşayan insanlarda bulaş görülüyor. Öksürmekle, hapşırmakla, sekresyonlarla bulaşabilen bir hastalık ama bir Influenza, Covid gibi çok çabuk bulaşabilen bir hastalık değil. Daha uzun süreli temaslar lazım. Menenjit vakası tespit ettiğimizde, yakın temaslıların menenjit olmasını engellemek için o kişilere antibiyotik tedavisi öneriyoruz, meningokok mikrobundan şüphelendiğimizde. Antibiyotikleri aldığında hastalık olma olasılığı azalıyor. Buradan şu sonuç çıkmasın; herkes antibiyotik kullansın, bütün okullara antibiyotik verelim değil. Sadece yakın temaslılara, hastayla yakın temasla ilgilenen doktor ve hemşirelere bu antibiyotiği öneriyoruz" diye konuştu.

'ERGENLERİN AŞILANMALARINDA FAYDA VAR'

Aşılamanın öneminden bahseden Pişkin, "Asıl bunun koruyucu kısmı aşılar. Bu dönemde menenjit vakaları görüldüğünde, anne babaların aklına, 'Çocuğuma aşı yaptırayım' diye sorular geliyor. Öncelikle salgın durumları dışında, herhangi bir sıkıntı salgın olmadığında, daha önce menenjit aşılarını yaptıranların tekrar aşı olmasına gerek yok. Eğer bir salgın durumundaki bizde salgın yok. Daha önce aşı olanların tek doz hatırlatma aşıları yapılabilir. Özellikle 12-18 yaş grubu aralığında çocuklar daha riskli ve hastalığa yakalanma riskleri daha fazla olduğu için özellikle ergenlerin daha önce aşılanmadıysa aşılanmalarında fayda var" dedi.